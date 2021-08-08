【打擊販毒】5700萬元毒品藏床上用品　警方元朗拘2男

▲ 毒品調查科人員根據情報，在上周到元朗公庵路一貨櫃場檢獲逾100公斤冰毒和氯胺酮，市值約5700萬元，行動中拘捕兩名男子。

販毒集團將毒品混入床上用品作掩飾，利用貨櫃從巴基斯坦海運到港，毒品調查科人員根據情報，在上周到元朗公庵路一貨櫃場檢獲逾100公斤冰毒和氯胺酮，市值約5700萬元，行動中拘捕兩名男子，相信已成功堵截大批毒品流入本地毒品市場。

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毒品調查科(行動)警司陳江明表示，警方留意到近期因應疫情關係，市民和遊客過關有所限制，販毒集團難以用以往「散裝」方式將毒品分批偷運到港，因此犯罪團夥更改運送模式，以高風險的方法，將大批毒品夾雜在不同貨物當中，以不同貨運方式，圖糊混過關，逃避執法部門偵查，從而將大批毒品在短時間內整批運港。

毒品調查科根據情報，於本月5日及6日毒品調查採取打擊行動，在元朗公庵路一間物流公司的貨櫃場，在2個貨櫃箱中搜出分別82公斤冰毒及24公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，市值約5700萬元。警員其後在同區內拘捕兩名姓黃男子(24及26歲)，在拘捕過程中警方遇上反抗，兩人涉嫌「串謀販毒」、「阻礙警務人員執行職務」及「未能出示身份證明文件」等罪名，正被扣留調查。調查得知兩人是兄弟，並無黑社會背景，其中一人為販毒集團骨幹成員。

陳江明指出，該批毒品夾雜在1500箱床上用品中，貨物從巴基斯坦經海運到港，並在本月5日由物流公司從葵涌貨櫃碼頭提取，暫存在該公司位於公庵路的貨倉中，相信等待客人進一步指示。

警方相信今次行動成功由源頭堵截一批毒品，避免流入本地市場，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。陳說，會加強與海外執法部門的情報交流和合作，並呼籲物流業界從業員提高警覺，如懷疑任何人使用物流服務從事販毒活動，應盡快通知警方，避免受牽連。

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記者：曾秋文