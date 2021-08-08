【跳水王子】英國戴利摘1金1銅謝幕曬幸福　「大叔的愛」開花結果︰丈夫愛我便夠

▲ 英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）今屆奧運奪得1金1銅，賽後感謝丈夫和兒子的愛。

27歲英國同志「跳水王子」戴利（Tom Daley）今屆第4次出戰奧運，終於在男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌，雖然昨日（7日）在個人10米高台不敵兩位中國選手曹緣和楊健，僅獲銅牌，但他仍大方祝賀對手，並感謝教練和家人支持，最重要是得到其丈夫和3歲兒子的愛。

▲ 戴利今屆奧運取得1金1銅。（Tom Daley's IG圖片）

戴利以一金一銅結束今屆東奧之旅，曾在比賽中向對手直豎拇指的他非常大方，他接受賽後訪問時大讚中國選手表現出色，比賽期間大家爭持激烈，自己在第4跳稍有失誤而敗給對方，但能取多一面奧運獎牌仍感到高興。回想5月底時，自己因半月板撕裂接受了膝蓋手術，差點缺席奧運。

我一直盼望我能及時康復去比賽，當時若有人告訴我將於今屆比賽贏得一金一銅，我會當著他們面前大笑。我很高興奪得我的第4面奧運獎牌，這是我的夢想。

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家人的愛減輕很多壓力

他其後感謝教練和所有跳水隊人員，協助他保持體能，最重要是他的丈夫Dustin Lance Black、3歲兒子Robert Ray（Robbie）和媽媽在過去18個月愛的支持。

你們知道嗎？愛的瘋狂就是如此，當你感到被愛與支持，站在跳板上，無論跳得好不好，他們都會愛你，這會減輕很多壓力。

▲ 戴利與丈夫Dustin找代母誕下兒子Robbie。（Tom Daley's IG圖片）

爸爸角色排首位︰兒子改變了我

作為一名運動員兼父親，戴利坦言是極具挑戰性，但他已將爸爸角色排首位，「兒子改變了我的看法。」戴利曾揚言以自己的父親為榜樣，渴望像父親一樣成為好爸爸，自有兒子後，他凡事為兒子著想，例如赴海外比賽坐飛機時遇到氣流，都祈求不要出事，因為還要照顧家人。

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丈夫大20年 透過代孕誕子

戴利的47歲丈夫Dustin Lance Black也來頭不小，是美國編劇、導演、電視兼電影製作人，2008年憑談及同志平權的《夏菲米克的時代》（Milk）榮獲奧斯卡最佳原創劇本。

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戴利對Dustin是一見鍾情，縱然兩人年齡相差廿載，仍無阻「大叔的愛」。2017年兩人結婚，1年後請代母為他們生下孩子Robbie，據悉他們都有將自己的精子與捐贈者的卵子結合，最終用何人的精子成孕，他們表示沒所謂，不想知道孩子的「生父」是誰，認為無分彼此。

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責任編輯︰林綺玲