【虛擬貨幣】韓男交收300萬元Bitcoin被劫　警拘捕5名南亞裔男子料仍有餘黨在逃

▲ 警方鎖定涉案行劫集團，先後拘捕5人，其中一人已被落案將在今日提堂，相信仍有餘黨在逃，現正追緝歸案。

警方偵破尖沙咀涉及交易虛擬貨幣的300萬元劫案，上月底一名韓裔男子替網友到尖沙咀交易虛擬貨幣，途中被4名南亞幫賊人打劫受輕傷，警方經調查鎖定涉案行劫集團，在上周開始連續6日進行搜捕先後拘捕5人，其中一人已被落案將在今日提堂，相信仍有餘黨在逃，現正追緝歸案。

油尖重案組第2隊主管傅皓成督察表示，案中被劫為一名韓裔男子(39歲)，任職餐廳經理。上月28日晚上6時許，男事主收取數千元報酬，替一名經社交媒體結識的朋友，到尖沙咀一間虛擬貨幣交易公司提取328萬現金，其後前往亞士厘道24號一大廈，期間在該大廈後梯被4名戴口罩和帽的南亞裔男子包圍，一名賊人持一把約5吋長利刀揮舞和指嚇，男事主大驚用右手格擋，手掌被割傷，賊人其後用繩將他綑綁在梯間扶手，搶去其載有328萬現金的背囊和斜孭袋，袋中有他本人的一萬元現金，賊人逃去後男事主自行鬆綁報警。

▲ 油尖重案組第2隊主管傅皓成督察。

警方調查後發現，4名賊人得手後往九龍公園方向逃走，在九龍公園徑登上一輛白色私家車，駕駛到長沙灣興華街西一個停車場棄車離去。警方經深入調查及情報分析後鎖定犯案的是一個犯罪團伙，當中包括8名南亞裔人士，分別擔當搶劫、持刀、「睇水」及駕駛車輛接應等角色，相信整個行動設計及鋪排均非常精密。

在本月3日至8日警方展開行動，先後拘捕5名南亞裔男子(19至35歲)，4名巴基斯坦籍男子持有香港身份證，以及一名持「行街紙」留港的印度籍男子，他們報稱為商人、任保安員和無業，其中一名28歲男子被暫控一項「行劫」罪，今日(9日)在九龍城裁判法院提堂，其餘4人暫准保釋候查，需於9月上旬向警方報到。

傅皓成警告罪犯，不要以為涉及加密貨幣就難以追尋，警方有能力追查每一個加密貨幣的源頭。同時提醒市民，當進行大量現金交易時，切勿單獨進行，要有同伴同行照應。

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記者：曾秋文