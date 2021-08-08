【李慧詩摘銅】李慧詩母校浸會大學祝賀奪銅　衞炳江稱感到無比興奮及自豪

▲ 李慧詩於2017年透過浸大精英運動員入學計劃入讀浸大創意及專業寫作文學士課程。（資料圖片）

東京奧運場地單車女子爭先賽，港隊代表李慧詩今早（8日）在4強以場數0:2不敵烏克蘭選手史達蓮高娃（Olena Starikova），要轉戰銅牌賽，與德國「一姐」艾瑪軒絲（Emma Hinze）爭奪銅牌。李慧詩在首回合以0.964秒勝出；在次回合以0.233秒勝出，直落兩場奪得銅牌。李慧詩的母校浸會大學今日（8日）致以衷心祝賀，校長衞炳江指浸大十分高興能夠為香港的運動發展出一分力，除了提供與運動專業相關的培訓課程，並支援運動員的學術和職業發展。

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李慧詩透過浸大的精英運動員入學計劃，獲頒發獎學金，入讀浸大創意及專業寫作文學士課程。浸大向李慧詩致以衷心祝賀。浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁博士表示，浸大全體教職員、學生和校友均對李慧詩同學憑今天在奧運賽場上的超卓表現，在女子爭先賽勇奪銅牌，感到萬分雀躍。他表示，李慧詩多年來努力不懈，加上過人的堅毅和鬥志，成為世界頂尖的單車運動員，實在是香港運動員的典範。

浸大校長衞炳江代表浸大仝人恭賀李慧詩於今天的場地單車爭先賽再憑亮麗的表現勇奪銅牌。他表示，浸大全體成員均對於李慧詩同學勇奪爭先賽銅牌感到無比興奮和自豪。他亦提到，香港運動員在今屆奧運會取得歷來最佳成績，證明香港在多個運動項目上的水平，能夠與國際頂尖選手看齊。浸大十分高興能夠為香港的運動發展出一分力，除了提供與運動專業相關的培訓課程，並支援運動員的學術和職業發展。

他亦恭賀李慧詩團隊，包括榮譽大學院士、總教練沈金康先生，以及領隊陳國基校友，全憑他們多年的努力和付出，為香港增添榮譽，浸大與有榮焉。另外，他亦衷心祝賀李靜校友（運動與休閒管理學生）帶領香港女子乒乓球隊擊敗德國對手勇奪銅牌，在李校友的戰術調配和經驗幫助下，港隊表現出色，為港爭光，令人欣喜。

衞炳江同時恭賀香港代表隊在東京奧運取得輝煌成績，當中包括香港首位合資格參與110米男子跨欄項目的陳仲泓同學（體育及康樂管理）。他強調，運動科學是浸大的強項，他們必定會繼續為香港的運動發展作出貢獻，並支援運動員的學術和職業發展。

此外，東京奧運閉幕後，殘疾人奧運會將於稍後8月24日至9月5日舉行，衞炳江指浸大將有就讀體育及康樂管理的陳浩源和校友何宛淇（中國研究）將代表香港分別出戰羽毛球和硬地滾球項目，將繼續支持他們，同時為香港運動員加油。

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責任編輯：曾卓鋒