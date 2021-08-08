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【兩台大戰】傳曾志偉召李思捷回巢TVB　推全新遊戲節目力撼ViuTV

娛樂 17:39 2021/08/08

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傳李思捷已回巢TVB。

自曾志偉王祖藍回歸TVB擔任高層，作出不少節目改革，其中綜藝節目成重點變革區，早前推出如《好聲好戲》受好評，但也有《開心大綜藝》反應一般，近日有傳跟志偉祖藍合作多時的李思捷，也於今月正式重返TVB。

早在上月李思捷曾自傳媒暗示，或有機會再返電視台，但未透露是哪個台，更笑指或者會是VIuTV，更指有留意MIRROR和《大叔的愛》，表示做節目要緊貼潮流，了解觀眾口味。

李恩捷王祖藍阮兆祥曾主持多個受歡迎節目。（東星圖片）

購美國人氣節目

近日有傳TVB成功為救購入美國人氣遊戲節目《Family Feud》，將改成港版遊戲節目《思家大戰》，並找來李思捷回巢任主持。

歷史悠久的美國遊戲節目《Family Feud》，主持人會在每集向嘉賓提問各種民生、社會、時事、娛樂等熱門問題，同時會加入觀眾參予互動部分，氣氛十分熱鬧。

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有指TVB購入美國人氣遊戲節目《Family Feud》。

嘉賓大堆頭

而TVB版本《思家大戰》，同樣有意邀大量嘉賓，由主持李思捷向嘉賓提問熱門話題，而問題則由街訪民調作基礎，嘉賓最後要爭奪終極大獎。

現時指TVB已邀來不少星級家庭任嘉賓，包括薛家燕家人、林盛斌一家、王敏德家人、蘇志威與家人等，另TVB藝人如《聲夢傳奇》學員、《愛‧回家之開心速遞》班底及新劇《七公主》等演員，都在嘉賓名單內。

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李思捷原是參加周星馳《喜劇之王訓練班》入行，03年加入TVB成藝員，因其扮嘢能力受讚賞，曾跟王祖藍阮兆祥合組福祿壽，主持多個人氣節目，更以組合拍電影及上紅館。

15年李思捷曾參考美國清談節目主持《今晚有李》，可是口碑不佳。同時李思捷曾因太多緋聞，被網民票選下成為最討厭藝人「負評王」第四名。

同場加映：李佳芯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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