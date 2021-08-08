林家棟三套電影同時入選紐約亞洲電影節　奪「亞洲之星」大獎為港爭光

▲ 《殺出個黃昏》

今年香港電影在現正舉行的紐約亞洲電影節大放異彩，多達15部香港電影透過線上、室內影院及戶外放映。當中，林家棟擔崗監製及聯合編劇的《殺出個黃昏》、參與演出的兩部電影《手捲煙》及《智齒》同時參展，三部電影各走不同風格，備受注目，《手捲煙》片更同時成為電影節開幕電影。

電影節官方日前宣布頒發「亞洲之星」大獎予家棟，更高度評價「他是香港其中一個最多才多藝和多產的演員」，以表揚他在幕後及幕前的努力。而許鞍華導演則獲頒「終身成就獎」，並會放映其早年的作品《胡越的故事》和《投奔怒海》。

▲ 《手捲煙》

家棟盼疫情盡快完結

忙於宣傳《殺出個黃昏》的家棟因工作未能前往當地領獎，不過電影節卻相當有心，速遞獎座到家棟的辦公室送上驚喜。

家棟拍片答謝電影節的支持：「多謝紐約亞洲電影節頒呢個獎畀我，直頭係飛過嚟畀我，其實我好想飛過去（紐約），但係冇辦法呀，我最開心係今次自己演出同監製嘅電影都喺電影節同觀眾見面。通過電影節，可以畀更多香港以外嘅朋友見到，我希望將來可以再做多啲更出色嘅電影帶畀觀眾。」

他同時參過影片勉勵行內電影工作者，他表示：「過去一年因為疫情，香港電影有少少停咗落嚟，希望疫情盡快離開，我哋可以再拍更多更好嘅電影畀大家。希望將來有機會親身飛過嚟（紐約）多謝大家！」

▲ 《智齒》