【東京奧運】李慧詩被問及年紀問題　牛下女車神幽默回應：唔係選港姐

▲ 「牛下女車神」李慧詩再為港爭光。

「牛下女車神」李慧詩在今天（8月8日）早上於東京奧運場地單車女子爭先賽奪銅牌，這次也是李慧詩相隔9年後再度贏得奧運獎牌，同時亦為香港隊在今屆東京奧運取得第6面獎牌，令人振奮。

香港人都為李慧詩獲獎而高興，她賽後接受傳媒訪問指：「凱林賽輸咗嘅時候，教練同我講，Olympic games係一個Game，係遊戲。」

她並坦言：「人生就係咁，我哋好用力去完成一件事，雖然結果未如理想，起碼我們盡力過，無悔，不要後悔。」

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李慧詩幽默化解問題

「牛下女車神」並感謝香港市民一直留意她的比賽，謙稱過去13年若果沒有市民的支持的話，沒有可能站上頒獎台：「著住香港隊嘅衫，有你哋咁多人嘅力量，我會盡量將每句加油轉化成動力。」

因為李慧詩現年34歲，以運動員來說屬於較大的年齡，因此當媒體問及她年齡問題時，李慧詩回答說：「我冇諗過歲數，唔知電視係會登歲數。歲數唔係咁重要，我又唔係選港姐。」

最後她不忘開玩笑：「港姐好似係去到35歲？我仲有一年可以去」不過一般可參加香港小姐的年齡為17歲至27歲，但李慧詩的回應盡顯幽默及大方。

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