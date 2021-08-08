【明福俠】黎明張敬軒MV點擊破100萬　Leon長文講跟軒仔合作感受

▲ 黎明張敬軒合唱。

黎明早前跟張敬軒合作廣東新歌《 Old fashioned》，MV點擊超過133萬點擊，國語版《乾杯》更逾240萬。今日Leon再寫長文，分享跟軒仔合作感受。

Leon以「唔會空肚食早餐 VS 食完早餐都空肚」為題，他寫：「 我同軒的相識系（係）2016年我做咗『明福俠』而佢又唱咗首歌『羅賓』，當年有篇文章係咁寫：（你未必是位超級英雄，但你身邊都總有一位羅賓。一個不問回報，甘願站在副手、配角、幕後或者死黨位置。為你水裡來火裡去的夥伴，當你一仗功成時，亦不忘幫過你的人）

▲ 早前任黎明嘉賓。

黎明稱：「今次和他的合作也似，是緣是情是童真還是意外？ 我同Hins 都是南北混血兒😂因我們的父母是分別來自南方與北方，Hins 是一個有領導能力的人亦從來唔會介意自己空唔空肚🤝繼續努力💪當然 亦要多謝一班幕後人的創意，有一樣可能大家都唔知包括我自己，原來我從來未飲過Old fashioned….」

他又指：「咁我就搵機會去試吓，發現原來每一個調酒師調出來的味道分別可以好大，因為除咗基本原材料，美國甜火腿油，日本甜火腿油…等等…當然橙皮系不能缺少，橙都分好多品種，有啲橙原來放喺雪櫃好多日都未開波，啲橙皮嘅味道怪怪地，有啲調酒師隻手可能🤔搽過Hand cream 會令杯Old Fashioned 有咗薰衣草嘅味！」

Leon表示：「原來味道嘅變化係可以多到數唔到，其中試過一杯叫日本版的係用樹葉🍂唔係用橙皮😏世界咁大，除咗甜酸苦辣，一定仲有好多味道存在，因為味道會帶來不同感受，也會帶來喜與……大家小心保護自己對抗COVID 19 ，因為COVID 19 有機會令人失去味覺。 如果你有心機睇完🙂就唔好介意襟埋落去 」