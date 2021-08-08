【東京奧運】林鄭月娥視察體院新設施用地　冀各界未來繼續支持本地運動員

▲ 行政長官林鄭月娥今早（8日）到訪香港體育學院。圖示林鄭月娥（左一）視察計劃興建新設施大樓的用地。（政府新聞處）

東京奧運會今日（8日）閉幕，特首林鄭月娥總結港隊表現，對運動員取得香港有史以來最好的成績，表示由衷的敬佩，並感謝社會各界對運動員的大力支持。

她指，香港運動員在今屆東奧展示非凡實力，在5項運動項目中共取得1金、2銀、3銅歷史佳績，「都被所有運動員在比賽中的勇氣和毅力感動，多名運動員在賽事中打破香港紀錄或創出自身最佳成績。香港運動員的表現令全港市民引以為傲，我對他們致以衷心祝賀」。

她表示，香港運動員在今屆奧運的成功絕非偶然，除了他們自身努力不懈，也因得到各教練和支援團隊的配合、體院、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會以及各體育總會的支持，而運動員家人的鼓勵和信任更是成功的關鍵。她亦感謝商界推出獎勵，特別是恒基兆業地產集團贊助「恒基精英運動員嘉許計劃」，激勵運動員爭取佳績；並感謝本地大學及科研團隊，以科研成果協助提升運動員表現。

另外，她提及市民的熱情投入對運動員十分重要，並提到港府斥資購入東京奧運會賽事轉播權，再免費交給本地五間持有電視牌照的廣播機構播放。過去十多天，市民無論在家中、工作間、商場，甚至街上都為香港參賽運動員打氣，是他們的精神支柱。

回顧過去，林鄭月娥指港府過去十多年積極投放資源，發展精英體育，其中包括重建體院和建設單車館，確保運動員有最好的設施進行訓練；設立精英體育發展基金，為體院提供充足的財政資源，支援運動員各方面的需要和提升精英運動員的待遇；提供獎學金和學習支援，支持精英運動員在運動和學業方面的雙軌發展；以及改善運動員的退役安排，包括退役的現金獎勵和全面的就業支援等。她表示，在2021至2022年度，政府透過精英運動員發展基金給體院的年度撥款為7.37億元，比2017至2018年度增加了約42%。因應新冠肺炎疫情，政府一直與體院及相關體育總會保持緊密聯繫，採取適當的防疫措施以保障運動員的健康，並靈活調整訓練和比賽計劃，讓運動員一直可以維持精英運動訓練。

適逢港隊代表李慧詩今早出戰奧運女子爭先賽準決賽，林鄭月娥聯同民政事務局局長徐英偉，及體育學院主席林大輝在體育學院觀看賽事直播。林鄭月娥亦視察了體院的設施和其計劃興建新設施大樓的用地。她表示，希望運動員東奧的好表現會為香港體育發展注入新動力，令更多企業和市民支持香港運動員，亦感染更多市民多做運動。特區政府會繼續在政策、設施和資源上支持香港體育發展。她亦指，本月稍後舉行東京殘疾人奧運會及下月在陝西省舉行的全國運動會，她呼籲各界繼續支持香港運動員在賽事中為港爭光。

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責任編輯：曾卓鋒