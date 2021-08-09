【學習障礙】中大研發網上評估　預測有讀寫障礙傾向學生

▲ 中大心理學系教授Catherine McBride。（黃建輝攝）

為可快速篩查出有學習困難傾向的小朋友，由中大心理學系教授Catherine McBride領軍的團隊，正研發一款網上評估工具，用作預測學童於中文、英文及數學方面的學業能力，研究獲大學教育資助委員會主題研究計劃撥款。

團隊於過去6年於全港逾200間學校收集約1,200名學童的數據，包括口水樣本中以分析基因數據、行為測試如閱讀理解及拼串單字等識字情況、大腦神經反應等數據，亦邀請家長填寫問卷，了解家庭識字率。團隊正將收集到的數據用作開發數據庫，以建立具有自動評分功能、低成本、易使用的網上測試工具，協助篩查出有學習困難傾向的幼童。

統籌項目的教授McBride表示，學習中文、英文和數學會受多種因素影響，涉及學習環境、大腦和基因，因此透過行為學、神經學、遺傳學等的收據，可以預測學童的學習表現。她指出，團隊目前正整理數據，以選出最適合的評估方法，目標是5年內可以成功推出有關網上測試平台。

她又說，學生可在幼稚園高班時做測試，不受限於地點，家長亦可在家長讓小朋友接受測試。McBride直言，如學生有學習障礙，於高班時發現或算較遲，但礙於測試會涉及識字、簡單算術問題，年紀更小的學生未必適合接受評估，要高班的學童才有充夠穩定性去接受網上測試。

本年度共有8項研究獲主題研究計劃撥款共4.15億元資助，其中McBride教授的研究獲撥款逾3,700萬，其餘研究涉及醫治新生兒童膽道閉鎖症、幹細胞工程、藝術及人工智能技術結合、室外熱舒適區及發展綠色金融中心，撥款由3,400多萬至6,600多萬不等。

▲ 中大心理學系教授Catherine McBride。（黃建輝攝）

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記者：黃悅晴