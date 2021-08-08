政務職系暑期實習計劃將結束　聶德權鼓勵同學投身AO職系

▲ 聶德權早前與參加AO實習計劃的大學生交談，呼籲他們投身AO行列



公務員事務局局長聶德權在Facebook分享今年政務職系暑期實習計劃的成果。他和今屆實習生見面、傾談，鼓勵同學們投身政務職系，一起建設香港。聶德權指，期待更多有心有力的青年投身政府，砥礪前行。

聶德權在社交平台發表帖文，提及今年的政務職系暑期實習計劃很快又到尾聲了，共84名就讀本地和非本地大學的香港學生獲安排於政府28個決策局和部門實習，負責與政務主任職務相近的工作。

被派到發展局的Agnes為香港科技大學學生，過去曾於社企實習，她形容政府與商業機構大有不同，「在商業機構要去想如何Make Profit，但政府不是要賺錢，而是要理解到社區有什麼需要，正如局長講，不是要做些驚天動地的事，而是作為一個小小的螺絲如何在這個大的部門運作，為社會服務。」

Agnes表示，實習期間要做政策研究、到數碼港與初創公司見面、到觀塘海濱了解規劃工作，深入政策背後，令她非常難忘，獲益良多。未來若有機會加入政府，她希望能到多與市民接觸的部門，理解市民所需，為社會服務。

Matthew是海外生，在英國倫敦大學學院修讀機械工程系。他在創新及科技局實習，「工作範疇同我修讀科目完全不同，我最難忘參與一次諮詢會，可以聆聽到好多創科界持份者的意見，他們的需要。」

Matthew形容工作主要是計數，但實習還涉及寫文及溝通的訓練。他直言，自己長時間在海外讀書，較少留意本港創科情況，今次實習讓自己更了解香港發展情況、政策考慮，受益匪淺。

聶德權透露，早前有機會和今屆實習生見面、傾談，分享加入政府政務職系，在新時代之下，是責任、也是使命。投身政務職系不要只看成是一份工，而要有心，未來是建設香港的關鍵時刻，沒有比現今更合適的時候加入政務職系。他又說，很高興聽到同學們異口同聲地說，AO實習計劃令他們增廣見聞、接觸到不同層面，是其他工作難以比擬的體驗，享受其中。今年共接獲280多份申請，反應踴躍，屬歷年最多，證明計劃深受大學生歡迎，期待更多有心有力的青年投身政府，砥礪前行。

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責任編輯：林曉君