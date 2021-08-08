【維護國安】料反外國制裁法納入基本法附件三　譚耀宗：經本地立法屬合適做法

▲ 譚耀宗表示，透過本地立法將《反外國制裁法》在港實施屬合適做法，認為外界對此毋須憂慮太多。（經濟日報資料圖片）

盛傳《反外國制裁法》將納入《基本法》附件三，外界關注會採用直接實施或經本地立法。全國人大常委譚耀宗今日出席一項活動後表示，透過本地立法在香港實施屬合適做法，認為外界對此毋須憂慮太多。

對於有聲音質疑在港實施《反外國制裁法》，將損害本港國際金融中心地位，譚耀宗強調相關法例並非為本港而設，若要在港實施，透過本地立法落實較為合適。他又指，在本地立法的過程中，亦可澄清各項問題，強調外資毋須憂慮太多。

他又形容，外界只要求中國放棄反制裁，認為他們反而應該要求美國放棄「長臂管轄」，強調制裁對雙方都有影響，最好是未來不要再有制裁。

全國人大常委會將於本月17至20日召開會議，料將剛在今年6月通過的《反外國制裁法》，納入《基本法》附件三在港實施。

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責任編輯：胡偉明