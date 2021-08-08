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【港區國安法】港澳辦譴責　譏美國與反中亂港勢力「站在一起」

政治 20:34 2021/08/08

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華春瑩指，美方提供所謂的港人「安全港」屬無稽之談

對於美國暫緩遣返部分在美香港居民，國務院港澳辦發言人表示，堅決反對並強烈譴責，又指美國所謂「與香港人站在一起」，顯然是與極少數對抗國家、禍害香港的反中亂港勢力「站在一起」。

發言人又說，美國和少數國家一再污蔑港區國安法損害港人權利與自由，只顯示該法在打擊嚴重危害國家安全的反中亂港分子，及外部勢力干預破壞活動方面精準有效，亦暴露出美方雙重標準的偽善卑劣、以及亂港遏中圖謀失算後的狂躁不安。

發言人認為，美方舉措既非為捍衛民主、人權、自由，亦非為了維護一國兩制，而是為了搞亂香港、遏制中國。

在北京，外交部發言人華春瑩表示，美方為港人提供「安全港」的說法純屬無稽之談，目的就是要為反中亂港分子撐腰打氣，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展。

她又說，美方所謂備忘錄大肆攻擊抹黑香港國安法和中方治港政策，是美方粗暴干涉香港事務和中國內政的又一惡劣表現，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

她又說，制定和實施香港國安法完善了香港的法治，恢復了香港的安全和穩定，確保了香港居民的正當合法權益。美方所謂為香港居民提供「安全港」的說法純屬無稽之談，其真實目的就是要為反中亂港分子撐腰打氣，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展。

中方敦促美方切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務，停止干擾香港法治，停止干涉中國內政，不得以任何方式支持縱容反中亂港勢力，否則必將搬起石頭砸自己的腳，嚴重損害美自身在港利益。

8月5日，美國總統拜登簽署備忘錄，批評港區國安法，並稱鑑於中國嚴重侵犯香港居民權利和自由，指示暫緩18個月遣返部分在美香港居民。為被剝奪自由的香港居民提供“安全港”將促進美在該地區利益。中方對此有何評論？

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責任編輯：林曉君

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