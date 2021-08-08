【綠置居】綠置居周二早上網上直播攪珠 料10月揀樓
社會 22:39 2021/08/08
房委會宣布，「綠置居2020／21」攪珠儀式於周二（10日）進行。攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。
房委會發言人說，攪珠會決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序。按近期銷售計劃的安排，整個攪珠過程將在房委會的臉書專頁上直播，攪珠儀式於早上10時30分開始。有興趣觀看攪珠直播的人士可瀏覽房委會臉書專頁（www.facebook.com/HKHousingAuthority）。
發言人說，攪珠結果會於當日下午上載至房委會／房屋署的專用網頁（www.housingauthority.gov.hk/gsh/2020-21）。網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後，陸續收到電郵通知有關攪珠結果。
發言人補充，房委會預計在2021年10月開始進行「綠置居2020／21」選樓。
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責任編輯：徐紹軒