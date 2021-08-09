【東京殘奧】殘奧緊接奧運熱情　余翠怡何宛淇出戰瞄準獎牌

▲ 硬地滾球運動員何宛淇（圖左）及輪椅劍擊運動員余翠怡（圖右）將出戰殘奧。（程志遠攝）

東京奧運昨日（8日）閉幕，而東京殘奧將於8月24日接棒開幕。2位代表香港出戰的殘奧運動員，輪椅劍擊運動員余翠怡及硬地滾球運動員何宛淇，均希望港人能延續奧運熱情，為出戰殘奧的運動員打氣，又指現時狀態良好，會以獎牌為目標。

5戰輪椅劍擊 「港隊奪金鼓舞」

曾參加4屆殘奧的輪椅劍擊運動員余翠怡，是殘奧代表隊的「大師姐」，過去共獲得7面金牌的她揚言狀態很好，加上今年香港劍擊隊在奧運奪金，為她帶來很大的鼓勵，希望今年繼續奪獎，

我哋打比賽都有啲迷信嘅，可以在奪冠場地比賽，希望有一定加成。

她又指，疫情下訓練時間減少，反而令她多了機會留家，和家人相處，亦有機會反思自己，調整自己的狀態，可謂得大於失。

今年已經是余翠怡第5次參加奧運，這位屢獲殊榮的運動員會否在奧運後退役備受關注，余翠怡卻坦言未曾考慮，認為每次參加殘奧都會集中於目前的賽事，不會想着過去，亦不會考慮未來，所以對她來說，第一次參加殘奧和第5次參加殘奧並沒有分別。

相比起她個人，她更感恩今年政府能購入奧運及殘奧的轉播權，讓運動員努力的身影可被港人見到。她就希望港人能維持現時對奧運和體育的熱誠，為一眾殘疾運動員打氣，並希望能鼓勵更多殘疾人士多做運動。

硬地滾球 改變策略剛柔並重

而硬地滾球運動員何宛淇，則會繼2016年里約殘奧殺入8強後，今年再度挑戰奪獎。已累積大賽經驗的何宛淇表示，疫情期間曾被迫中止訓練，反而令她有時間消化過去的比賽經驗，反省自己打法的不足。

她解釋指，自己過去打法過分侵略，「以前打得太激，對手的球貼近過來，我就死撞對手的球，急於搶分，反而浪費了很多機會，但現在已經變得剛柔並重，策略上多了變化。」何宛淇認為現時自己實力已經有所成長，期望能在今年的殘奧中奪得獎牌。

為宣揚傷健共融，今屆殘奧運動員的官方制服將與奧運運動員統一，香港代表團將穿上象牙白色西裝外套、圓領T裇和深藍色長褲出席揭幕儀式。何宛淇就指，自幼看到香港運動員穿制服入場已覺得很美，幼想自己終有一天能穿上相同的制服進場，如今願望成相，對此感到興奮。

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記者：陳梓蔚