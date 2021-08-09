【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞　「193劍神」樂意與ERROR 193合作

▲ 張家朗聽到找江旻憓即顯得怕醜。

香港男子花劍隊成員張小倫、蔡俊彥、吳諾弘，以及「劍神」張家朗在完成奧運賽事後已離開東京，花劍4子現時分別在內地或香港的酒店接受隔離，所以4子近日不時在IG開live解悶，與粉絲互動。

不過，之前近幾次IG live，香港東奧男子花劍4子都不齊人，到前晚終於集齊張家朗、張小倫、吳諾弘、蔡俊彥一齊開live，可以4子同框，連他們都想Cap圖留念，而且張小倫更搞笑稱他們是F4，即是「Fen4」。

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▲ 張家朗日前再跟吳諾弘等人開live。

樂意與193合作

有網民問到身高193cm的「劍神」張家朗會否與ERROR成員「193」郭嘉駿合作，張家朗即回答：「冇所謂，如果有機會的話。」可是講到香港劍擊隊女神江旻憓，「劍神」沒有那麼爽快並立即變怕醜仔。

事因當晚張小倫的網絡接受不佳，故此不時斷線。當他斷線時，有部份網友提議邀江旻憓加入開live。於是蔡俊彥提出猜拳決定由誰向女神提出邀請，可是張家朗卻堅持拒絕參與猜拳，推由「小師弟」吳諾弘負責邀請，可是卻未能成事。

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張家朗變怕醜仔

本來是簡單的邀約，可是張家朗卻尷尬怕醜，而當時沒有現身IG live的張小倫卻竟留言說：「同佢表白了！」，又自告奮勇表示幫忙邀請江旻憓開live。

種種跡象，令網民好奇現時單身的張家朗是否對江旻憓有意，於是追問兩人緋聞，不過花劍4子都沒作出回應。

可是當晚最終未能成功邀請到江旻憓一同入場開live，但網民都覺得張家朗與江旻憓十分登對。

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