【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚

▲ 在全紅嬋奧運奪金後，網紅親戚逼爆家中打卡。

東京奧運於昨日（8日）閉幕，今屆賽事也造就了不少體壇新星。其中，在女子跳水個人10米高台決賽，中國14歲小將全紅嬋奪金後迅速爆紅。家境貧困的她曾在受訪時指，希望贏取獎金救病母，在她一跳成名後，其破舊的老家擠滿朝聖的人潮，甚至有不少親戚到訪，媽媽和爺爺更獲政府承諾提供全方位醫療保障。

據內地媒體報道，來自廣東湛江麻章區的全紅蟬，父母都是農民，家庭清貧，其母身體也不是太好。在全紅嬋勇奪金牌後，政府官員和企業向其送錢、送物資，又拉起橫額祝賀，還派遺大型吊車和工人，連夜把全紅嬋家的泥土地鋪成水泥地，準備迎接她衣錦榮歸。

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醫院為病母提供醫療保障

另外，湛江市衛健委的領導也專門去了全紅嬋親人看病的醫院。院方立即承諾，會為全紅嬋的媽媽和爺爺提供全方位的醫療保障服務，「甚麼錢不錢的，請全紅嬋放心」。

除了國家獎金和原本就贊助她的廠商之外，亦有發展商贈送住房、商舖和數十萬元現金，甚至有企業送上多箱全紅嬋最愛吃的零食「辣條」，不過，全爸爸每個都拒絕，認為不能消費女兒的榮譽，要靠自己努力獲得。

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不堪網紅親戚騷擾

本來人人退避三舍的家庭，突然門庭若市，變成「網紅打卡聖地」，不但有大批網紅連續多日聚集在她家門口直播參觀。全紅嬋的家人最初熱心招待前來祝賀的人，後來人群愈來愈多，而且大多數人只來蹭熱度，家人只好關閉大門，盡量不理會。

不過，連日來前來「打卡」的人有增無減，最高峰時人數超過數百人，嚴重影響家人生活，家中長者也無法好好休息，全紅嬋的嫲嫲更不慎摔倒。全家人不得不把鐵門關上，但竟有人直接翻牆而入，還罵他們家擺架子、自大。當地警方在門前搭起帳蓬設防疫點，拉起警戒線維持秩序。

而在全紅嬋父母日前擺冠軍宴時，有很多親戚趕來問候祝賀和搶合照，全紅嬋的媽媽受訪時哭訴，

嫁過來，現在才知道家裡有這麼多親戚，全冒出來了，還有拿著醫療箱跑來。

不少網民看到全紅嬋家裡的情況，都紛紛責罵前往打卡的人，「媽媽受傷、哥哥輟學的時候，這些親戚在哪裡」、「窮的時候避而遠之，富的時候個個來認親」、「把老人家折騰得夠嗆」、「把直播的趕出去」、「請保護好全紅嬋」。

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責任編輯：王明芳