【東京奧運】楊德強稱將檢視體育項目進入精英制門檻　貝鈞奇冀本港投入資源發展具潛質項目

▲ 體育專員楊德強表示，在奧運後可全面檢視是否有需要調整進入精英制度的門檻。（資料圖片）

東京奧運昨晚（8日）正式閉幕，港隊共奪得1金2銀3銅，創歷屆以來最佳成績。體育專員楊德強表示，在目前60個受康文署資助的體育總會中，三分一、即20個表現較好的項目進入體院精英培訓制度，在奧運後可全面檢視是否有需要調整進入精英制度的門檻。

楊德強今早（9日）在一個電台節目表示，港隊在東京奧運成績非常好，令更多人關注運動員訓練制度。他指，現時有60個體育項目獲康文署資助，每年有數億元資助金，當中三分一、即20個表現較好的項目，進入體育學院的精英培訓制度，如劍擊、空手道、帆船及馬術等，都是近年才進入精英制的新興項目。

他表示，奧運後將會與體院、各總會及教練商討，是否要調整進入精英制的計分方法及門檻，但強調由於是精英培訓制度，門檻不能太低，會參考其他國家及地區的做法。

楊德強又指，啟德體育園落成後，本港將有場館舉辦國際賽事，香港未來會申辦更多賽事，讓本港運動員在主場參與，爭取積分參加奧運等賽事。他又指，政府過去數年已大幅增加資源，不論運動員選擇暫停學業或繼續升學，都會有支援，強調運動員的出路已較以往闊。

東奧香港代表團團長貝鈞奇認為，運動員在整場奧運都發揮出色，永不言敗，在劣勢下迎難而上，結果喜出望外，是運動員努力加上備戰充足的成果。 他期望可趁本港對體育關注度增加的優勢，投入資源，發展一些具潛質的項目發展。

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責任編輯：陳子謙