【牛下女車神】TVB疑為李慧詩改參選港姐資格　女車神考慮退役後做作家

▲ 李慧詩考慮退役，會否向幕前發展？

「牛下女車神」李慧詩昨日（8月8日）早上於東京奧運場地單車女子爭先賽奪銅牌，相隔9年後再度贏得奧運獎牌，全港市民振奮。現年34歲的李慧詩受訪時，被問她年齡問題時，幽默表示「歲數唔係咁重要，我又唔係選港姐。」

因為李慧詩現年34歲，以運動員來說屬於較大的年齡，因此當媒體問李慧詩有否想過此問題，她便回答說：「我冇諗過歲數，唔知電視係會登歲數。歲數唔係咁重要，我又唔係選港姐。」

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她也不忘開玩笑：「港姐好似係去到35歲？我仲有一年可以去。」現一般可參加香港小姐的年齡為17歲至27歲，但李慧詩的回應盡顯幽默及大方，被網民大讚，更有網民建議她轉戰亞洲小姐競選。

【東京奧運】李慧詩被問及年紀問題 牛下女車神幽默回應：唔係選港姐

TVB小編惡搞

而TVB的「娛樂新聞台」facebook專頁亦即時作出回應，即時用改圖形式修改選港姐年紀上限，留言：「欣聞閣下明年有意參加香港小姐競選，在下立即翻查報名需知，亦都憤而為閣下改動其中一項條件。希望明年有機會與您見面，同時希望教練有請您飲汽水祝賀佳績。」

▲ TVB小編惡搞。

李慧詩退役後或出書

同時附上一張香港小姐參選資格的截圖，手動將「未滿28歲」的年齡上限更改至「34+N歲」，不過此相信是網頁小編的惡搞圖，並非官方公布。因小編其後也有標註：「#李慧詩 #女子場地單車爭先賽銅牌 #香港小姐 #純粹恭賀萬莫認真 #明年參賽條件明年留意公佈 #2021香港小姐競選。」且細則上小字寫上：「TVB有絕對權決定豁免及/或放寬上述任何條件」。

另外，李慧詩昨日受訪表示自己在2017年已萌生退役念頭，因已屆34歲，屬運動員黃昏時期，現時她希望專注讀書，或修讀寫作課程，考慮出版自己的書及陪伴家人，對於否出戰下屆奧運，她未有正面回覆。

同場加映：黃智雯訪問