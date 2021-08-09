【開心速遞】「東涌羅浩楷」轉形象被指似朱千雪　黃建東讚Kirsten無「佛祖」味

▲ 成功變髮的利愛安被指似朱千雪。

因參選今屆港姐而由素人變為網絡紅人的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten），獲TVB羅致旗下簽約做藝人。而早前TVB藝人黃建東於IG貼出跟Kirsten合照，更預告她會加入劇集《愛‧回家之開心快速遞》。

昨日（8月8日）黃建東再度騷出跟Kirsten合照，只見Kirsten已轉了新Look，天生鬈髮的她熨了一頭直髮，瞬間有種refresh感覺外，更獲不少網友好評，當中更人說：「直髮似朱千雪！」

【開心速遞】黃建東爆Kristen已加入《愛回家》 「東涌羅浩楷」有意明年再選港姐

▲ 黃建東上載跟東涌羅浩楷的合照。

Kirsten換新髮型

早前參與《香港小姐2021》面試的Kirsten因為其外貌被網友冠以「東涌佛祖」以及「東涌羅浩楷」的稱號，更獲得網友們的關注。

人氣爆登的Kirsten「跳級」，不用參加港姐直接入娛樂圈，早前夥拍林作為某社交平台拍攝廣告，而Kirsten透露已簽約成為無綫旗下藝人，哥哥擔任其經理人。

早前黃建東上載跟Kirsten之合照，大爆Kirsten加入《愛．回家之開心速遞》劇組，更大讚她甜美又親切，有初戀之感覺，堪稱「國民甜心」。

▲ 之前的利愛安未「變髮」。

被指似朱千雪

昨日黃建東再度貼出與Kirsten兄妹的合照，只見Kirsten熨了一頭直髮，轉了妝容的她予人煥然一新之感。

當中黃建東寫道：

喺canteen見到阿安，

佢 straighten咗啲 hair即刻 chic咗，

無晒啲 Buddha味~

雖然我生日過咗個幾禮拜，

但佢一見到我就即刻俾咗個 birthday hug 同 wishes我，

such a sweet sweetheart~

阿安，你加油呀，

我睇好你㗎

除獲黃建東大讚沒有「佛祖味」外，網友的評價也是正面居多，當中包括「其實佢只係面試嗰個look出現咗啲狀況，依家咁睇唔太差喎！」、「轉了新髮型，亮麗了，加油!」、「髮型真係好重要，而家好清新自然」、「直髮似朱千雪！」、「其實我覺得佢幾可愛。加油。」

▲ 六月份利愛安現身電視城面試港姐競選。

不過黃建東卻被網民大爆曾經取笑Kirsten樣貌，而東東即解釋：「 認識咗佢之後，你會越嚟越喜歡佢。」

而Kirsten亦於IG貼出二人合照，當中更以英文留言。大意是指很高興再次見到對方，更感謝黃建東讓她於TVB有賓至如歸的感覺，她更讚東東有著暖心的性格，希望將來可以和他合作，如果是拍古裝劇相信會很有趣。

而《開心速遞》監製林建祥早前接受媒體訪問表示除了Kirsten加入劇組，應屆港姐冠軍謝嘉怡亦會有份參演劇集，希望新面孔為觀眾帶來新鮮感。

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