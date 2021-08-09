【跳水男神】英國戴利織毛衣背後的感人故事　紀念癌歿父親為慈善組織籌款

▲ 英國跳水男神戴利織毛衣背後藏感人故事。

英國跳水男神、東奧男子雙人10米高台跳水金牌選手Tom Daley，除了擅長跳水外，編織手藝都很厲害。繼早前分享過的獎牌收納袋，他又在比賽場上編織了一件東奧紀念毛衣，成為熱話。不過編織背後，原來Tom Daley一直義賣編織品為一間癌症機構The Brain Tumour Charity籌款。

▲ 東京奧運毛衣。(Tom Daley IG)

Tom Daley於IG表示，前往東京時便想做些事讓將來可回憶起東京奧運，於是決定親手編織一件有奧運色彩的毛衣。為了編織毛衣，Tom Daley把握每分每秒，不論是在比賽期間，還是在觀眾席上，都不難見到Tom Daley在用心編織。

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最後，他成功在短短10幾日完成毛衣。正面有「東京」字樣，背面是奧運五環及「TEAM GB」，衣袖有英國國旗和國名縮寫，充滿特色。

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更令人感動的是，Tom Daley成為編織高手的背後，其實與他爸爸有關。Tom Daley的爸爸於2011年因腦癌逝世，那時起他便積極為英國腦腫瘤慈善機構（The Brain Tumour Charity） 籌款。後來更將自己的編織品放上眾籌網站出售，將收益全數捐贈，望能支持腦癌的醫學研究及藥物研發。

早前，他就義賣了一件親手編織的彩虹毛衣，為機構籌得5,787英鎊（約62,400港元）。

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Tom Daley曾提過，爸爸在他的運動員生涯有著重要的角色，因為爸爸一直非常支持他跳水。不過，爸爸於2006年被診斷出患腦癌，即使後來接受手術，切除了80%腫瘤，但病情並未好轉。最終於2011年離世。

▲ Tom Daley於東奧男子雙人10米高台跳水奪金。(新華社)

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責任編輯：羅嘉欣