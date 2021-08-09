【5000元消費劵】「大叔」推介多款Philips 家電優惠　買氣炸鍋送烘焗套裝+Le Creuset陶瓷盤

▲ 「大叔」為大家推介多款Philips家電優惠，大家輕易用$5000消費券買到實用家電。（圖片由Philips提供）

《大叔的愛》劇集裡，由黃德斌飾演的KK是一個入得廚房，出得廳堂的暖男大叔。適逢政府派發$5000消費劵，大叔為大家推介多款Philips家電神器優惠。Philips推出多項精選優惠，減價以外更送實用贈品，優惠涵蓋煮食、吸塵、拖地、燙熨及空氣淨化等家電產品，輕易打造完美安樂窩。

Philips Airfryer Premium 健康空氣炸鍋 (粉紅色) HD9723/51

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Philips Airfryer Premium健康空氣炸鍋配備專利 Rapid Air 高速空氣循環技術，以獨有的海星形旋風內鍋，創造7倍強力立體熱空氣旋風，只需少量油／甚至不用油，都可以全面、均勻、快速烹調食物，完美地炮製出外脆內嫩的香口美食。

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現可以建議推廣零售價$1,298(原建議零售價$1,698) 購買 Airfryer Premium健康空氣炸鍋 HD9723/51，並獲贈食譜乙本、Airfryer 健康空氣炸鍋烘焗套裝 (價值$248) 乙份及 Le Creuset 陶瓷花形盤(20 厘米)(價值$328) 乙隻。

Philips All-in-One 智能萬用鍋 HD2145/62

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Philips All-in-One 智能萬用鍋備有 6 款壓力烹調模式 (意大利飯/米飯、湯/豆類、家禽、牛肉/羊肉、蒸煮及自設模式)，可以快速完成美味菜式，大大縮短餸菜的烹煮時間。此外，它內置７款多功能烹調模式 (煎/炒、慢煮低温、慢煮高温、慢燉、烘焗、乳酪及重新加熱)，一個鍋就能煮到多款不同的菜式。

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現可以建議推廣零售價$1,598(原建議零售價$1,898) 購買 All-in-One 智能萬用鍋HD2145/62，並獲贈食譜乙本、不銹鋼專用內鍋 (價值$200) 乙個及 Le Creuset 陶瓷花形盤 (20 厘米)(價值$328) 乙隻。

Philips 慢磨榨汁雪葩機 HR1932/31

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Philips 慢磨榨汁雪葩機以微壓榨技術，經過3重壓榨程序，從水果中提取高達 90%的純鮮果汁，能夠榨出一杯含更多纖維素、維生素和其他重要營養素的新鮮蔬果汁，輕鬆無負擔地補充一天所需纖維及各種營養。

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現可以建議推廣零售價$2,098 (原建議零售價$2,698) 購買慢磨榨汁雪葩機 HR1932/31，並獲贈 LC 陶瓷甜品杯連小匙 (價值$388) 乙份。

Philips SpeedPro Max Aqua 強力全效無線拖地吸塵機 FC6904/61

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Philips Speed Pro Max Aqua 無線拖地吸塵機將兩者合而為一，加入專利的吸塵拖地系統，可一次過拖地及吸塵，全面除菌高達 99%，效果等同傳統拖地，拖地吸扒更備 AquaBoost 功能，輕輕一踏外置水箱就能額外釋放更多水量，處理頑固污跡，省時省力。

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現可以建議推廣零售價$3,988 (原建議零售價$4,688) 購買 SpeedPro Max Aqua 無線拖地吸塵機 FC6904/61，並獲贈直立式吸塵機清潔配件套裝 (價值$498) 乙套及 Philips 吸塵機收納架乙個。

Philips 8000 系列蒸氣掛熨機 GC628/86

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Philips 8000 系列蒸氣掛熨機結合蒸氣掛熨和傳統熨斗兩大功能，提供最完善的熨燙方案。備多角度人體工學熨衣板，可隨意調較熨衣角度，如垂直、任何傾斜角度或完全水平，隨心所欲。

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現可以建議推廣零售價$2,388 (原建議零售價$2,898) 購買 8000 系列熨板蒸氣掛熨機，並獲贈 Francfranc PESULA 圓形洗衣袋乙個。

Philips 三合一風扇暖風空氣清新機 AMF220/35

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Philips 三合一風扇暖風空氣清新機一機有齊高效過濾空氣、淨化涼風及淨化暖風三個功能，高效過濾 99.95% 細小至 PM0.003 超微細有害物質 5(比 PM2.5 細小800 倍)，去除空氣中的 99%細菌 6、98.5%病毒、異味及有害氣體等。

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現可以建議推廣零售價$2,888 (原建議零售價$3,388) 購買三合一風扇暖風空氣清新機 AMF220/35，並獲贈全效活性碳 HEPA 濾網 FYM220/30 (價值$498) 乙個。

零售點：各大百貨公司及電器店有售

查詢：Philips 客戶服務中心 2619 9663

同場加映：用Philips Airfryer Premium 健康空氣炸鍋炮製低脂美食，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩