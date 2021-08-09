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【智能愛人劇透】第6集劇情預告　學禮被誣告偷竊不被古家信任

娛樂 10:08 2021/08/09

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第5集講到學禮帶阿寶賭博大勝；但她中途離場，學禮最終輸掉賭本。碰巧學禮任職的商場發生失物失竊事件……

第6集（10/8）

學禮任職保安的商場，有顧客遺失手錶被拾獲，手錶本來放於保安辦公室的保險箱內，待顧客回來領取，但手錶未被領回已不翼而飛。

保安主管何偉臣要求偷拿手錶的員工自首，惟在場無人承認，更將矛頭指向好賭的學禮，學禮深感委屈與不快。

豈料，學禮回到家中，古家眾人亦認定他是小偷。

《智能愛人》第5集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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