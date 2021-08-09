【智能愛人劇透】第6集劇情預告 學禮被誣告偷竊不被古家信任 娛樂 10:08 2021/08/09 分享： 熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第5集講到學禮帶阿寶賭博大勝；但她中途離場，學禮最終輸掉賭本。碰巧學禮任職的商場發生失物失竊事件…… 第6集（10/8） 學禮任職保安的商場，有顧客遺失手錶被拾獲，手錶本來放於保安辦公室的保險箱內，待顧客回來領取，但手錶未被領回已不翼而飛。 保安主管何偉臣要求偷拿手錶的員工自首，惟在場無人承認，更將矛頭指向好賭的學禮，學禮深感委屈與不快。 豈料，學禮回到家中，古家眾人亦認定他是小偷。 《智能愛人》第5集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 12:46 2021/08/07 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 你可能感興趣 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 12:46 2021/08/07 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 智能愛人 電視劇 TVB