【力圖打排球】Lokman代MIRROR向鄧謝配下戰書　謝影雪+鄧俊文將迎戰力圖隊【有片】

▲ MIRROR隊長楊樂文（Lokman）向奧運四強的羽毛球港隊代表「鄧謝配」謝影雪和鄧俊文下戰書。

東京奧運閉幕禮於昨晚（8日）舉行，ViuTV邀得打入奧運四強的羽毛球港隊代表「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文擔任嘉賓，二人進場時獲得全場掌聲，氣氛熱鬧。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）於節目期間，公開向謝影雪和鄧俊文下戰書，表示會派出力圖隊對戰「鄧謝配」，並於《力圖打排球》當天加插《力圖打羽毛球》，相信觀眾定必十分期待。

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近日人氣急升的「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文回港後有新搞作，雙雙獲邀成為ViuTV節目《奧運有得揀》的神秘嘉賓，獲得大家熱烈歡迎。

Lokman下戰書

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）向謝影雪和鄧俊文下戰書，「我們MIRROR有很多球類高手，現在向你們下戰書，接受嗎？」謝影雪和鄧俊文一起接受。

Lokman續指：「我最欣賞這麼率直的人，這就是我們的挑戰書，我以MIRROR隊長身分，向香港羽毛球奧運代表隊謝影雪及鄧俊文下戰書，約定你們在《力圖打排球》這個節目內跟你們一較高下。」

陳安立問：「打排球還是打羽毛球？」謝影雪也疑惑地問：「我們打排球嗎？」Lokman回應：「因為我們是球類高手，奧運有很多節目，我們甚麼也會玩、也會挑戰。」

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謝影雪曾自言是超級鏡粉，做運動時也會聽着MIRROR的歌曲《Ignited》，不少網民都笑言她「自肥」成功！

江𤒹生（Anson Kong）感謝二人對羽毛球壇作出重大貢獻，指二人令不少香港人重拾打羽毛球的興趣，他又謂身旁的好友兼前羽毛球校隊成員陳瑞輝（Frankie）也很興奮，Frankie則說：「我現在很想打波！」

馬啓仁（Keyman）問謝影雪最想親近哪位MIRROR成員，她毫不猶豫地回答：「小朋友才做選擇！」而身旁的鄧俊文則表示：「我選副隊長Anson Kong。」AK隨即與鄧俊文擊掌。

問到會選陳嘉倩、沈殷怡或雪雪時，鄧俊文回應：「當然是事業為重。」

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