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【新冠疫苗】港府周三起長者即日籌擴展至60歲或以上　每日合共派籌4600個

社會 11:39 2021/08/09

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港府周三起長者即日籌放寬至60歲或以上長者。（經濟日報資料圖片）

港府早前於24間社區疫苗接種中心提供長者「即日籌」，予70歲以上長者毋需預約到中心接種；今日再公布周三(11日)起將進一步下調即日籌年齡組別，向60歲或以上人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。

政府指，為70歲或以上長者派發「即日籌」的安排自7月29日推行以來，社區疫苗接種中心運作暢順。在評估實際情況後，決定將「即日籌」擴展至60歲或以上人士；而考慮到部分人士或需需要家人或照顧者陪同照顧，每位人士可由最多2名照顧者陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。

「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止；社區疫苗接種中心每日下午1時半至2時半關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時半。

60歲或以上人士除可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示長者的香港身份證副本登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

於今個月份內，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4 600個「即日籌」。由於場地限制，東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。

因應社區疫苗接種中心運作的最新安排，伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心將派發「即日籌」至8月31日。

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記者：陳正怡

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