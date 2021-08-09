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【5000元消費券】消委會接逾百宗有關電子消費券投訴　大部分涉商戶優惠等

社會 11:40 2021/08/09

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消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，使用消費券不設最低消費。（資料圖片）

政府本月1日起發放電子消費券，消委會指，截至上周五（6日）收到102宗有關電子消費券的投訴，涉及商戶優惠、支付平台技術及客戶服務等問題。消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，使用消費券不設最低消費，亦要留意用消費券交易退款時，商戶應將款項退回消費券戶口。

黃鳳嫺今早（9日）在一個電台節目表示，84宗投訴涉及商戶優惠、禮券及未能交易的投訴；49宗涉及支付平台技術及客戶服務，其餘則是商戶不肯退款或退款有問題等。

她又披露，有消費者到百貨公司用消費券購物時，未能享有公司列出的優惠，申請退款時，百貨公司拒絕將款項退回消費券戶口，只提供公司現金券取代。黃鳳嫺說有關做法不合理，某程度上是損害消費者權益，消委會將跟進個案，與百貨公司調停。

黃鳳嫺又提到，有投訴人指在一間知名商戶購買電器，但來回客戶服務中心部門和門市多次，最後才成功在門市購買電器，而商戶亦表明用消費券購物不設退款。她嫺認為，若因為商戶內部協調不周，為消費者增添麻煩，商戶應檢討。

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責任編輯：陳子謙

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