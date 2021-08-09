【親子好去處】全新昂坪360纜車探知館　官網預購入場連纜車套票低至6折

▲ 昂坪360推出盛夏激賞優惠，兩大一小指定來回車票連「纜車探知館」門票價錢低至$390。（相片來源：昂坪360）

暑假親子遊又有新開好地方，昂坪360推出全港首個以纜車為主題的常設展「纜車探知館」，透過STEM元素為昂坪360揭秘。由即日起至2021年8月30日，更有盛夏激賞優惠，兩大一小指定來回車票連「纜車探知館」門票價錢低至$390，優惠低至6折。

▲ 全港首個以纜車為主題的常設展「纜車探知館」，介紹昂坪360背後的故事。（相片來源：昂坪360）

館內分成8大展覽區，包括引言牆、纜車簡史區、3D立體投影、互動遊戲區、纜車組件展覽區、「背後的挑戰」電影區、工程纜車拍攝區、VR體驗區，設有互動裝置體驗及展覽區，將昂坪纜車由興建到落成、歷史以及一眾無名英雄工程師背後的辛勞一一娓娓道來。

▲ 館內有不少有趣影相位，可登上工程纜車打卡。（相片來源：昂坪360）

館內更有專業導賞員，亦有機會化身纜車工程師，帶上VR虛擬眼鏡，「走進」工程禁區，體驗其工作環境。展品更融入STEM元素， 以昂坪纜車為本介紹基本科學理論，寓學習於娛樂。

▲ 利用VR，可跟隨工程師腳步觀賞禁區內的工作情況。（相片來源：昂坪360）

由即日起至2021年8月30日期間，昂坪360加碼推出盛夏激賞優惠，經官方網站預訂來回纜車門票滿$300即減$100，滿$600減$250。原價$640的兩大一小連「纜車探知館」門票價錢合共低至$390，全單低至6折優惠。每位小童更額外送出價值$40的遊戲券兩張，詳情請參閱昂坪360網站。

纜車探知館

地址：昂坪市集

開放時間：11am至5pm

記者：張頌婷