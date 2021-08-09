  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【產後復出】誕女難產緊急剖腹一度命危　35歲女飛人復出奪金破獎牌紀錄

親子 13:53 2021/08/09

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

35歲女飛人產後復出奪金。

運動員產後復出不容易，美國一名35歲的田徑選手Allyson Felix，曾經歷誕女難產一度命危，休養後參與今屆奧運，喜奪一面金牌和銅牌，累積獲得11面獎牌，成為奧運史上奪得最多獎牌的女子田徑選手。

現年35歲的Allyson，自2004年起連續參與5屆奧運，在東奧前已奪得6金3銀。她今屆首次以媽媽身份參與東奧，明言這是最後一次參與奧運賽事。她產後復出實力不減，先在女子400米賽事收獲銅牌，再於4x400米接力賽中助美國隊奪金，超越名將Carl Lewis，成為奧運史上最多獎牌的女子田徑選手。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

產後復出奪金

Allyson坦言復出之路艱辛，她在2018年誕下女兒時難產，需要接受緊急剖腹手術，一度命危。幸好手術後母女平安，Allyson能夠再次回到場上征戰。她表示享受跑步的時光，

我不在意紀錄，對我來說，最重要是在經歷一切之後，我能夠回到賽道上奔跑。

她曾重看在醫院及復出練習時所拍的影片，甚為感觸，慶幸自己捱過艱苦訓練，將壓力化成動力。能夠在退役前打破奧運獎牌紀錄，她感謝丈夫及女兒的支持，「我經歷了許多事才回到運動場，除了教練及家人之外，沒有人想到我能夠晉級決賽，並打破紀錄」。

同場加映：港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情　感激父母多年支持

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰王明芳

相關文章

【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚
今日 10:19
【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚
【東京奧運】曾被高中老師勸放棄游泳專注學業　加國女飛魚奪1銀2銅：感謝你說我沒前途
14:18 2021/08/08
【東京奧運】曾被高中老師勸放棄游泳專注學業　加國女飛魚奪1銀2銅：感謝你說我沒前途
【東京奧運】李慧詩頭盔印獨角獸藏暖心故事　紀念8歲女童勇敢抗癌不言敗
12:26 2021/08/08
【東京奧運】李慧詩頭盔印獨角獸藏暖心故事　紀念8歲女童勇敢抗癌不言敗

你可能感興趣

【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚
今日 10:19
【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚
【東京奧運】曾被高中老師勸放棄游泳專注學業　加國女飛魚奪1銀2銅：感謝你說我沒前途
14:18 2021/08/08
【東京奧運】曾被高中老師勸放棄游泳專注學業　加國女飛魚奪1銀2銅：感謝你說我沒前途
【東京奧運】李慧詩頭盔印獨角獸藏暖心故事　紀念8歲女童勇敢抗癌不言敗
12:26 2021/08/08
【東京奧運】李慧詩頭盔印獨角獸藏暖心故事　紀念8歲女童勇敢抗癌不言敗
家庭關係 運動員 運動 手術 美國

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】