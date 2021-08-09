【產後復出】誕女難產緊急剖腹一度命危　35歲女飛人復出奪金破獎牌紀錄

▲ 35歲女飛人產後復出奪金。

運動員產後復出不容易，美國一名35歲的田徑選手Allyson Felix，曾經歷誕女難產一度命危，休養後參與今屆奧運，喜奪一面金牌和銅牌，累積獲得11面獎牌，成為奧運史上奪得最多獎牌的女子田徑選手。

現年35歲的Allyson，自2004年起連續參與5屆奧運，在東奧前已奪得6金3銀。她今屆首次以媽媽身份參與東奧，明言這是最後一次參與奧運賽事。她產後復出實力不減，先在女子400米賽事收獲銅牌，再於4x400米接力賽中助美國隊奪金，超越名將Carl Lewis，成為奧運史上最多獎牌的女子田徑選手。

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產後復出奪金

Allyson坦言復出之路艱辛，她在2018年誕下女兒時難產，需要接受緊急剖腹手術，一度命危。幸好手術後母女平安，Allyson能夠再次回到場上征戰。她表示享受跑步的時光，

我不在意紀錄，對我來說，最重要是在經歷一切之後，我能夠回到賽道上奔跑。

她曾重看在醫院及復出練習時所拍的影片，甚為感觸，慶幸自己捱過艱苦訓練，將壓力化成動力。能夠在退役前打破奧運獎牌紀錄，她感謝丈夫及女兒的支持，「我經歷了許多事才回到運動場，除了教練及家人之外，沒有人想到我能夠晉級決賽，並打破紀錄」。

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責任編輯︰王明芳