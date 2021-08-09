【東京奧運】奧運餘熱賞「一新剛柔：香港藝術家與運動家」　呈現運動員英氣堅毅一面

▲ 雖然東奧結束，但意猶未盡可去參觀「一新剛柔：香港藝術家與運動家」畫展。

雖然東京奧運曲終人散，但今屆港隊運動員的表現教人眼前一亮，意猶未盡的話，不妨到一新美術館參觀這個「一新剛柔：香港藝術家與運動家」展覽，以重溫運動員比賽時的英姿。

▲ 岑佩嫦筆下的江旻憓，盡見英氣一面。（相片來源︰一新美術館）

▲ 岑佩嫦畫下的吳安儀。（相片來源︰一新美術館）

今次展出的作品來自38位香港藝術家，包括風漸、馬銓、陳朝龍、巢錫雄、符聞一、謝江華、謝承軒、鍾大富等，合共71組，大部分是今年的創作。他們通過素描、油畫、水墨、水彩、岩彩等不同媒介，呈現各具特色、各異運動主題的作品。

顧名思義，主題的「一新剛柔」，是有各式運動各有姿態，動靜俱備。是次參展藝術家挑戰這類題材，或寫實寫意，或以抽象詮譯，寫出各式運動場面， 也是本港藝壇在創作上突破了過去傳統，並將人物畫重新重視起來。

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作品中也有不少驚喜，以繪畫探索人類的思想和情感，如符聞一的《同心協力》，畫出龍舟運動員奮力划槳前行的神采，色彩豐麗；馬銓的《衝浪》，呈現蔚藍海浪的畫面，極具氣勢張力，當然也有岑佩嫦的作品，筆下的江旻憓和吳安儀亦顯得女運動員的英氣不凡。

▲ 謝承軒 擁抱（二）（相片來源︰一新美術館）

正在進行中，為響應這項體壇盛事以及發揚勵志的運動家精神，一新美術館在文化躍動及新藝潮協助下，推出「一新剛柔：香港藝術家與運動家」展覽，展期由2021年7月23日至9月25日。

一新剛柔：香港藝術家與運動家

地點：香港九龍觀塘海濱道 165 號 SML 大廈 4 樓

日期：即日至9月25日

開放時間：星期二至星期六，上午 10 時至下午 6 時。星期日、星期一及公眾假期休館費用︰全免