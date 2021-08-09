  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】奧運餘熱賞「一新剛柔：香港藝術家與運動家」　呈現運動員英氣堅毅一面

休閒消費 12:57 2021/08/09

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

雖然東奧結束，但意猶未盡可去參觀「一新剛柔：香港藝術家與運動家」畫展。

雖然東京奧運曲終人散，但今屆港隊運動員的表現教人眼前一亮，意猶未盡的話，不妨到一新美術館參觀這個「一新剛柔：香港藝術家與運動家」展覽，以重溫運動員比賽時的英姿。

岑佩嫦筆下的江旻憓，盡見英氣一面。（相片來源︰一新美術館）

岑佩嫦畫下的吳安儀。（相片來源︰一新美術館）

今次展出的作品來自38位香港藝術家，包括風漸、馬銓、陳朝龍、巢錫雄、符聞一、謝江華、謝承軒、鍾大富等，合共71組，大部分是今年的創作。他們通過素描、油畫、水墨、水彩、岩彩等不同媒介，呈現各具特色、各異運動主題的作品。

顧名思義，主題的「一新剛柔」，是有各式運動各有姿態，動靜俱備。是次參展藝術家挑戰這類題材，或寫實寫意，或以抽象詮譯，寫出各式運動場面， 也是本港藝壇在創作上突破了過去傳統，並將人物畫重新重視起來。

    點擊圖片放大
    +2

作品中也有不少驚喜，以繪畫探索人類的思想和情感，如符聞一的《同心協力》，畫出龍舟運動員奮力划槳前行的神采，色彩豐麗；馬銓的《衝浪》，呈現蔚藍海浪的畫面，極具氣勢張力，當然也有岑佩嫦的作品，筆下的江旻憓和吳安儀亦顯得女運動員的英氣不凡。

謝承軒 擁抱（二）（相片來源︰一新美術館）

正在進行中，為響應這項體壇盛事以及發揚勵志的運動家精神，一新美術館在文化躍動及新藝潮協助下，推出「一新剛柔：香港藝術家與運動家」展覽，展期由2021年7月23日至9月25日。

一新剛柔：香港藝術家與運動家
地點：香港九龍觀塘海濱道 165 號 SML 大廈 4 樓
日期：即日至9月25日
開放時間：星期二至星期六，上午 10 時至下午 6 時。星期日、星期一及公眾假期休館費用︰全免

相關文章

【東京奧運】港隊共奪1金2銀3銅創史上最佳　一文看清香港運動員各項成績
17:53 2021/08/08
【東京奧運】港隊共奪1金2銀3銅創史上最佳　一文看清香港運動員各項成績
【東京奧運】李慧詩被問及年紀問題　牛下女車神幽默回應：唔係選港姐
18:22 2021/08/08
【東京奧運】李慧詩被問及年紀問題　牛下女車神幽默回應：唔係選港姐
【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚
今日 10:19
【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚

你可能感興趣

【東京奧運】港隊共奪1金2銀3銅創史上最佳　一文看清香港運動員各項成績
17:53 2021/08/08
【東京奧運】港隊共奪1金2銀3銅創史上最佳　一文看清香港運動員各項成績
【東京奧運】李慧詩被問及年紀問題　牛下女車神幽默回應：唔係選港姐
18:22 2021/08/08
【東京奧運】李慧詩被問及年紀問題　牛下女車神幽默回應：唔係選港姐
【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚
今日 10:19
【奧運新星】14歲全紅嬋奧運奪金老家淪鬧市　媽媽哭嘆：現在才知道有這麼多親戚
運動員 素描 龍舟 吳安儀 觀塘 展覽 香港 江旻憓 繪畫

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】