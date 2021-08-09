【全民造星】拍廣告請工作人員飲嘢降溫　ANSONBEAN最想拍遊戲機廣告

▲ ANSONBEAN成為廣告界新寵兒。

ANSONBEAN於2020年參加選秀節目《全民造星III》後正式出道，近日他更廣告接不停，繼代言的甜筒廣告出街後，ANSONBEAN為乳酸飲品益力多拍攝新一輯廣告。

拍廣告當然開心，不過亦令ANSONBEAN有少許惆悵，只因他要凌晨兩、三點起身開工，之後拍到翌日凌晨一點，變相他要早點睡，以調節番生理時鐘。

廣告一共有三集，於第一集裡，內容講ANSONBEAN不喜歡外型太甜美的女孩，反而愛上「少甜」運動型少女，帶出小甜益力多同樣有吸引力。

「其實今次廣告拍攝好好玩，好多搞笑場面，還要我踩單車失手跌低，不過最難忘是被個小朋友恰，我要不斷俾他鬧，又用水槍射我，那麼大個人都未試過被小朋友恰。」

▲ ANSONBEAN於廣告裡情迷運動型少女。

此外ANSONBEAN在廣告中還要和一隻被他請救回來的蝸牛對戲，當他情深地對著蝸牛講少男心事，期間，ANSONBEAN心儀的運動型少女突然出現，原來她發現遠處有足球正射向ANSONBEAN，於是上演了一幕「美女救英雄」，非常搞笑。

提到成為廣告界新寵，ANSONBEAN感謝客戶的愛戴，問他還想接拍什麼類型廣告？他想也不想便說：「最希望拍到遊戲機廣告，因為內容可以天馬行空，又可以加CG，一定好好玩，加上我都好鍾意打機。」

▲ 廣告足足拍了三天。

說到收入愈來愈多，ANSONBEAN暫未想到買什麼禮物獎勵自己，反而平日跳跳紮、只有20歲的他，原來也有暖男的一面。

「我未計劃如何獎勵自己，反而剛才買了好多飲品給工作人員，是我第一次『萬歲』，因為這幾天拍攝，大家又曬又熱勁辛苦，請大家飲嘢是好應該。」ANSONBEAN說。