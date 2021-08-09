【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾

▲ 20歲日本義肢模特兒海音現身東奧閉幕禮。

東京奧運昨日（8日）正式圓滿落幕，一眾持日本國旗進場的代表包括柔道金牌、運動員、醫生等外，還包括一名少女，她就是20歲的日本義肢模特兒海音。小小年紀就入行的海音在12歲時不幸患病截肢，她的現身，亦象徵了奧運強調多元、和諧、團結的精神。

▲ 日本義肢模特兒海音。（圖片來源：IG@amane_1015_）

在東奧閉幕典禮上，由本屆柔道男子60公斤級賽事金牌得主高藤直壽，以及另外5名代表攜手持日本國旗入場，其中一名少女的身影引起外界關注，她就是20歲義肢名模海音。而海音的出現，其實也預告了殘疾人士奧運會，將緊接在8月24日舉行。

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海音5歲已入行，現時是一名日本時裝模特兒。不幸地，她在12歲時發現患上「肉芽腫併多發性血管炎」，令關節出現病變，只能接受右腿截肢手術。在浮沉一後時間後，海音去年夏天應邀為東京殘奧宣傳活動而復出，大方公開殘疾人士的身份，並穿起義肢重返伸展台。而此前，海音一直隱藏殘疾者身份，甚至連她的朋友也沒有發現。

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今次出席奧運閉幕禮，海音成為其中一個焦點，她公開表示非常感謝奧運會閉幕式禮，認為是一個非常寶貴的經驗。而未來的她亦會在舞台上發光發亮，繼續閃亮人生。

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責任編輯：羅嘉欣