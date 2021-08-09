【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定

▲ 東奧空手道男子「形」項目金牌得主喜友名諒，拿著癌逝母親的遺照上台領獎。

東京奧運已於昨日（8日）順利閉幕，每一個獲獎的運動員背後都有自己的奮鬥故事。其中空手道男子「形」項目的日本金牌得主喜友名諒，拿著癌逝母親的遺照上台領獎，畫面感動了不少人。媽媽是喜友名諒生命中重要的人，一直支持兒子追逐奧運夢，喜友名諒終於在東奧實現與媽媽的約定。

綜合日本傳媒報道，31歲的喜友明諒（Ryo Kiyuna）來自沖繩，他於上周五（6日）東奧空手道男子「形」項目中擊敗37歲的西班牙選手奪金，除了為沖繩贏得歷史上首面金牌外，也令日本全國47個都道府縣「完全制霸」，即每個都道府縣都誕生了奧運金牌選手，為日本的奧運版圖加添完美的一塊。

▲ 喜友名諒拿著亡母的遺照領獎，畫面令人動容。（喜友明諒IG圖片）

媽媽無悔天天接送練習

喜友明諒領獎時拿著亡母的遺照一起上台，因為媽媽在他運動生涯中影響深遠。他自5歲開始投入空手道運動，直至中學時看到沖繩劉衛流空手古武道龍鳳會會長佐久本嗣男的演武，受到很大啟發及衝擊，決心向對方拜師學藝。不過，佐久本嗣男收徒弟有一個條件，就是一年365天都要練習。

愛子深切的媽媽為了幫助兒子達成夢想，願意犧牲自己的時間，每天待喜友明諒放學後，開車約一個小時接送他去道場，也陪著他參加大大小小的比賽。雖然媽媽在喜友明諒高中時患癌，未能經常親力親為接送，但她多年來一直在兒子身邊默默支持他。而喜友明諒亦不負媽媽期望，每天苦練，漸漸在空手道界打出名堂。

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母子的奧運奪金承諾

2016年空手道列入東奧的正式項目，當時媽媽與喜友明諒承諾，一定會努力抗癌，親眼見證兒子獲得奧運獎牌的一日。只可惜媽媽之後病情惡化，在2019年3月不敵癌魔病逝，終年57歲。

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喜友名諒在頒獎台上拿著媽媽的遺照，希望媽媽與他一起感受這份殊榮。他其後在受訪時透露，他要感謝很多人，最想先跟媽媽報喜，因為「我實現與媽媽的約定」，就是在奧運奪冠的承諾。他也希望家鄉沖繩的小朋友不要放棄夢想，因為只要一直堅持下去，就能達到自己的目標，他正是一個活生生的例子。

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責任編輯：王明芳