【逆境自強】台籍慈父為SEN兒開朱古力社企　聘特殊學習需要青年自強進駐太古城誠品

▲ 居港台爸為SEN兒開朱古力店，並聘請同路人望他們能自力更新。

初為人父，那份喜悅非筆墨所能形容，但當知道兒子屬於一個SEN孩（特殊學習需要）的時候，Louie的擔憂卻不足為外人道。因此Louie早就為兒子的將來籌謀，10年前在兒子十歲的時候就開始創業經營各類小店，除了希望兒子學懂一點技能之外，Louie更堅持聘用SEN的青年，讓他們發揮所長建立自信，並能自力更生。兩年前Hello Cocoa的成立，令Louie的夢想邁進一大步。

本身是台灣人的Louie，多年前來港工作時認識了現在的太太，兩人婚後Louie便決定在香港落地生根，不久更有了孩子，初嚐當父母滋味。就在兒子8、9個月大，兩人發現兒子的發展較同齡小朋友遲緩，經評估後證實是SEN兒童。Louie憶述兒子還小的時候，兩夫婦帶著他四出求醫希望改善兒子情況，最後在深圳找到一名氣功師，夫婦二人便每天輪流帶兒子到國內醫治，即日來回深港兩地，如此維持了好一段時間，但Louie坦言肉體的疲累也不算甚麼，想到兒子的將來才最叫他難受︰

兒子長大後，我和太太曾經考慮是否讓兒子到庇護工場工作，但我倆參觀過後認為並不適合他，那可以怎樣呢？如果有天我倆夫婦離開了，他怎樣生活下去呢？

經歷兩次創業失敗

於是Louie想到創業，希望一盤生意將來可以支持兒子的生活，並決定要聘請SEN的青年工作，讓他們有出路，而他最初的理念是這樣︰

我最後決定行社企路線，並希望可以集合其他SEN家長一同參與，成為一個民間自發性組織，大家可以互相照顧其他人的SEN孩子，即使有某對父母離開了，也可確保孩子有人照顧。

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可惜理想與現實卻永遠有距離，Louie經營過手工雪糕店及手工寵物食品，但都未能找到其他SEN家長支持，加上起初因為不太熟識不同SEN類別青年的工作能力，導致跟Louie的期望有出入，這種種原因都導致他頭兩次的創業失敗。

為員工安排最合適崗位

直至兩年前，Louie決定捲土重來，他見全球吹起一片精品咖啡風，以可可豆烘焙出不同的手工咖啡，於是他決定以製作精品咖啡的工序製作手工朱古力，由於台灣的手工咖啡及手工朱古力都發展得很成熟，於是Louie特別回到老家學藝，Hello Cocoa便因此面世。

由一粒咖啡豆開始，需要烘豆、磨豆或簡單的朱古力裝飾等，中間有很多步驟，還有包裝以及在店面招待客人的工作，我在石門開設了工場及開了第一間店，後面製作，前面零售，我會讓員工試不同的崗位，如果不喜歡跟別人溝通，可以負責製作的部分，我會為他們度身訂造一些合適的工序。

▲ 自從經營了Hello Cocoa，Louie表示兒子比從前開心了，而他和兒子亦變得很親密，照片攝於兒子11歲的時候。（受訪者提供）

以Louie兒子為例，他現在會負責磨豆、攪朱古力漿及碎果，也會招呼客人，Louie覺得自己之前低估了兒子的能力，兒子的工作表現相當不錯，令他非常喜出望外。

付出百份百耐性

除了石門店，今年Hello Cocoa更進駐港島，在太古城的誠品開設分店，Louie現合共聘請了6名SEN員工，但營運的主要工作都落在他一人身上，除了忙碌，他表示亦有失望的時候，他無奈地說︰

有時跟他們溝通，好像對著一面牆，又或者我吩咐他們完成一些工作，他們口說了ok，但其實不等於真正知道，最後就沒有做。最初我覺得很難應付，但現在會平心面對，調整自己心理，對他們要如自己兒子一樣有耐性，尤其對自閉或智障的青年人，因為他們不懂得表達，更加要看緊一點。

拓展業務聘請更多SEN青年

為了這盤生意，Louie每日幾乎24小時都在工作，早上10時先回工場打點，中午就趕回太古店開舖，石門店就交由太太及兒子看管，店舖營業至晚上10時關門，Louie的其餘時間就會構思及推廣朱古力店跟其他社企或商業機構的合作計劃，例如早前他們就接了某公司的訂單製作一批朱古力禮盒，他就連續多天由早上6時工作至晚上12時︰

別人說我要應付一間店已經不容易，還要開分店？我希望由Hello Cocoa 1.0、2.0發展至將來10.0，希望請更多SEN青年幫手。別人經常提醒我，說生意既然能夠賺錢，就低調地靜靜做，不要公開生意模式，以免別人抄襲。我的思維卻有點不同，我們是一個社會企業，不是賺錢入自己袋，我希望將錢滾大，開更多店請更多SEN青年，亦不介意生意被複製，能夠多一位SEN家長參與，我們就多一份力量，希望幫SEN青年找到更多出路。

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Louie不單希望為他們提供一個就業機會，而是希望他們學得一技旁身，例如培訓他們當朱古力師，甚至朱古力師培訓班的導師。

原來Louie的終極目標，是一個更宏大更具遠見的計劃，他解釋︰

SEN子女會老，他們的照顧者都會，我的終極目標是開設一間『SEN雙老莊園計劃』，日間是庇護工場，夜間是親子共住的照顧院舍，或是一個支援中心，讓所有SEN子女可以得到照顧。

自從Hello Cocoa開業後，Louie表示兒子比從前開心了，而他和兒子亦變得很親密，兒子經常在吃東西前都會先請他吃，笑說連太太亦看不過眼呢！

記者︰梁靜詩