【學校膳食】升小一女兒學校午膳餐單味精多　中醫爸B嚇壞：一星期3日有辣

▲ 中醫爸B馬琦傑認為女兒的學校午膳餐單多味精，非常不健康。

踏入8月份，家長要開始為孩子9月開學做準備，全日制小學生需要留校午膳，大多學校都聘請供應商提供膳食，然而，當中部分餐單卻未必適合兒童，甚至有機會影響孩子健康。中醫爸B馬琦傑的女兒即將升讀國際學校小一，他發現學校提供的餐單加工太多，因此決定要自製午餐讓女兒帶回校。

註冊中醫馬琦傑在其facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文，他指出，女兒今年升一年級，需要在學校進食午餐，可以自帶食物又或選擇學校的膳食供應商。由於他和太太都要上班，只得選擇第二項。

▲ 馬醫師展示女兒的午餐餐單，他認為非常不健康。（facebook圖片）

加工食物礙吸收

不過，當馬醫師看過餐單後卻嚇了一跳，一星期5日有3天有辣，他指出5、6歲的孩子根本難以食用，辣的食物對小朋友易上火易熱氣，每年開學有很多小朋友便秘，學校午餐或是其中因由，

我哋係香港人，唔係四川、泰國、又或印度，由細食辣食到大；而且呢啲醬汁太多味精、太濃味，有機會令小朋友吸收過多鹽分，加重身體負擔。

雖然餐單上有素食選擇，但他認為，這些素肉素扒是由大豆加工，加入味精和不同化合物造成，身體不認識的物質，難以消化，最終有機會阻礙身體吸收。

他坦言，無法接受一個如此的小學餐單，他致電學校及供應商指出問題，學校和供應商表示，因為疫情關係，開學時間緊迫，8月的餐單無法更改，但答應盡早檢視下月的餐單。

馬醫師表示，自己花了很多時間才把女兒的身體調整好，重拾生長線，長肉長高，

日日比呢啲小學生食，係咪真係有益健康？唔怪之得，香港小朋友病完又病，又唔長高。

他決定，寧願早一點起床煮午餐給女兒帶回校，都不欲她吃不健康的食物。不少爸媽網民都紛紛和應，有網民表示，自己經歷了兩年清晨5時半起來煮早餐和午餐的日子，有媽媽網民亦表示，只要早一晚預備好食材，早上起來15分鐘便可以完成一個有菜有肉的便當。

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文章內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜