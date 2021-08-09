【校長專欄】學生弄髒便利店班主任陪同道歉　保良局莊啟程小學校長：人格比學術重要

▲ 德育、人格比成績更重要。

家長選校，我相信絕大部分家長，都會覺得校風比成績更重要，因為小朋友成長階段形成的性格、價值觀，都相信受校風影響，但校風不似成績，又沒有客觀標準，更沒有高低，家長有什麼方法去評估學校的校風呢?有教育界的高人指點，評估學校校風的最好方法，不是看學生如何鼓勵有品德學生，而是學生犯錯時如何處理。

學校如何獎勵學生，是錦上添花，每間學校都會挑選「品學兼優」的學生作出表揚，也同時為學校臉上貼金。相反，若學生犯錯，學校沒有即時劃清界線或放棄學生，已經相當不錯，而學校教導學生從錯誤中學習改過、承擔，就更是難能可貴。

我識得有間在馬鞍山的學校，學校的STEM科技教育很有名，成績也是區內數一數二，媒體報道這間學校大多講這間學校的學術成績。我反而欣賞這間學校的另一方面，就是教導學生勇於認錯。

呢位校長分享過一些看似瑣碎的事，就是當學生在便利店或食肆，弄髒了地方，學校都會由班主任陪同學生到商店，向店員或老闆道歉。這名校長說﹕「我堅持要學生為自己做錯的事道歉，是因為學生必須學會有勇氣面對自己所犯的錯，而更重要是承擔責任。」

這位就是保良局莊啟程小學校長王寶音，她說﹕「在學校尤其小學階段，學術當然重要，因為會影響到升學或學術基礎，但德育、人格就更重要，因為是影響一生一世。」

今天小朋友的成長環境，是非對錯比我們這一代複雜何止一倍，小朋友學懂明辨是非固然是重要，我覺得更重要是，小朋友面對自己的犯錯時，有承擔責任的勇氣，這是世界怎樣改變，都不會變的美好人格。

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