【變種病毒】內地Delta病毒疫情擴大現高隱蔽性病例　鄭州醫生檢測8次始確診

▲ 內地Delta病毒疫情擴大，出現高隱蔽性病例，鄭州一名醫生檢測8次始確診。

Delta變種病毒來勢洶洶，中國爆發新一波疫情，本土個案持續上升，昨日（8日）新增125宗確診個案，本土病例佔94宗，當中以河南佔最多，有41宗。當地出現一宗高隱蔽性確診病例，一名醫生檢測8次才確診。

鄭州市人民政府副秘書長李慧芳上周六（7日）在記者會上表示，該市當日新增2宗本土個案，其中一名患者為鄭州第六人民醫院的醫生，上月底進行核酸檢測，前7次結果皆為陰性，直至上周五（6日）第8次檢測才呈陽性。

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李慧芳指出，此病例說明Delta變種病毒具有高傳染性、高隱蔽性及初始症狀不典型等特點，令當局對檢測有更高的要求，有必要推行多輪全民核酸檢測，盡快查清病毒感染者，用最短時間阻斷病毒傳播。

鄭州全市居民小區早前實行閉環管理，嚴格落實「測溫掃碼」措施，中高風險地區內居民「足不出戶」，其他居民堅持非必要不出市。日前當局亦為中、高風險區域民眾進行第三輪全員核酸檢測。

國家衛健委周今日（9日）公布，昨日全國新增125宗新冠病毒確診病例，本土確診病例佔94宗，當中包括河南41宗、江蘇38宗、湖南12宗、湖北3宗。而境外輸入為31宗，沒有新增死亡病例。

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責任編輯：羅嘉欣