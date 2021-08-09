【迷姦藥】18歲少女夜店飲酒被下藥險遭撿屍　少女自述恐怖4小時：頭腦清醒但全身僵硬

女士出夜店玩時，要小心保護自己！英國一名18歲少女去夜店玩時，喝了2口陌生人給的酒後全身僵硬、面容扭曲，幸得身旁的好友相助，送她入院，才沒有被「撿屍」。事後其母親上傳了少女全身僵硬、面容扭曲的影片，希望其他少女小心為上！

據《鏡報》報道，18歲少女Millie Taplin於7月31日與朋友第一次到夜店玩。狂歡過程中，一名男子搭訕，向她遞來一杯聲稱是伏特加混檸檬水的飲品，並說「試試這個」。她沒有多想便喝了兩口，結果5至10分鐘後，Millie開始感到不適，漸漸無法說話、行走，亦無法控制雙手及腳。

媽媽表示：

她喝了2口後就覺得味道太濃，不喜歡。5至10分鐘後感到不適，想出去。她知道自己不是喝醉，知道自己「有唔妥」。」

後來Millie朋友馬上通知Millie的姐姐，並送往急症室。

醫生懷疑，Millie被下了2種藥物，1種可以令人癱瘓，1種可以令她昏迷。

從Millie媽媽公開的影片可見，當時Millie在病床上不斷扭動，她睜大了眼睛、咬緊下巴、手指蜷縮如爪。Millie的手腳都失去知覺，狀態持續了4小時。

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Millie媽媽希望公開影片，讓其他女仔去夜店時有所警惕：

雖然影片令人不安，但救得一個得一個。她完全僵硬，雙手就像爪子。

Millie康復後表示：

我有意識，知道發生什麼事，我可以在腦海中回應大家，但無法說出來。真的很恐怖，從未試過有這種感覺。

Millien坦言，這段經歷造成創傷，她不敢再去夜店，並呼籲少女無論自己認為對某人有多了解，都不要接受他人的飲品或任何東西。

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當地警方正針對此案展開調查，暫無人被捕。

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責任編輯：羅嘉欣