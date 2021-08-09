【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾

▲ 19歲日本滑板金牌得主四十住櫻，感謝家鄉一間釀酒廠將米倉改建成正規練習場讓她練習，成為了她的最後強盾。

東京奧運今屆新增滑板項目，東道主日本在四項男女賽事中一共奪得三面金牌，其中女子滑板公園賽的金、銀牌，均由日本選手包攬。當中19歲金牌得主四十住櫻在備戰期間，獲家鄉一間百年釀酒廠支持，將米倉改建成練習場方便她練習，此舉感動了不少人。

▲ 四十住櫻在奧運女子滑板公園賽奪得金牌。（四十住櫻IG圖片）

日花3小時車程來回練習場

綜合日媒報道，19歲滑板少女、奧運金牌得主四十住櫻，除了特別的姓氏獲得關注之外，近日她家鄉對其支持的方式也引起熱烈討論。來自和歌山岩出市的四十住櫻，從小受到哥哥影響愛上玩滑板，小學開始已參加不同比賽。

為了爭取時間練習，家人為了她選擇了一間半日制高中，每日只需上學4小時。由於家中附近沒有正規的滑板練習場，四十住櫻每日放學後，媽媽都會駕車送她到位於神戶的練習場，來回車程逾三小時。

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練習場被迫關閉 釀酒廠改建倉庫

然而，隨著新冠肺炎疫情爆發，練習場被迫關閉，四十住櫻頓時失去惟一的練習場地。其後家鄉一間過百年歷史的釀酒廠，「吉村秀雄商店」的65歲社長安村勝彥，在得知情況後，為了支持年青人追夢，自費將廠內一個閒置的米倉改建成正規練習場，地點與四十住櫻的家只是5分鐘車程。社長更將場地以四十住櫻的名字，命名為「Sakura Park」（櫻花公園），免費讓她使用。

▲ 由米倉改建成的正規滑板練習場。（「吉村秀雄商店FB圖片）

據報，由於倉庫內改建的滑板配置是用木造成，故四十住櫻練習時難免會發出一定噪音。社長更特意舉辦說明會，向當地居民解釋，並獲得他們體諒，令四十住櫻可以無後顧之憂地備戰。

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賽後感謝社長支持

在四十住櫻奪得奧運女子滑板公園賽金牌後，她不忘感謝安村社長，指幸得廠方提供場地讓她練習，自己才可以完善高難度招式，她直言：

沒有『櫻花公園』，有些技巧我是做不到的，我想盡我所能做到最好。

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責任編輯：王明芳