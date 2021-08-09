【啃老族】45歲兒子欠債迫父分家產　反鎖自己揚言淋油燒屋兼咬警

▲ 台灣一名45歲啃老男，迫父分家產，更揚言淋油燒屋。

台灣日前有一名45歲「啃老族」男子被捕，該男不時向父母攤大手板取錢，7日（周六）他向爸爸要錢及分家產未遂，反鎖自己在屋內，揚言淋油燒屋，更從高處亂丟雜物，有危險性，威脅社區安全，最後要由消防破門入屋，警員壓制他。

啃老族迫父分家產

綜合台媒報道，於7日（周六）下午6時多，台灣台中南屯區大墩路1名45歲的黃姓男子，因為房產問題，與家人大吵，他趁爸爸外出丟垃圾時，將自己反鎖在家中，揚言要在家裡淋汽油燒屋，爸爸報警。警方到場，該男未有配合調查，更拿東西從高處砸向外。

由於45歲黃男不開門並揚言要縱火，消防隊決定破門入內，警方隨即入屋制止他。可是，黃男依然未有就範，面對員警壓制，還攻擊對方。派出所副所長右手臂被黃男咬一口，而反抗過程眼角也受傷，另一名員警手腳亦擦傷。從影片所見，身穿紅衣的45歲黃男體形魁梧，警方需合力上銬，將他搬上救護車送醫作精神鑑定。

▲ 消防破門入屋，警員壓制一名揚言要縱火男子。（影片截圖）

兩位哥哥代弟還債

黃爸爸指涉事的兒子是細仔，一直不工作，不停向家裡要錢，他回來跟媽媽索錢多達上百萬（台幣），更威脅要分家產。其他兒子知道爸爸危險，已給錢去租屋，讓爸爸可以避開細仔。此外，哥哥一直有為弟弟還債。

他兩個哥哥一直有幫他還卡債，每一個也都還了快一百萬（台幣，約28萬港元）。

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警方事後受訪表示，該男子口中的汽油是清潔液，其爸媽平常外出打工賺錢，兒子不事生產，當天為了錢跟家人大吵，警方依恐嚇妨害公務以及傷害罪，將涉事男子移送法辦。

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責任編輯：王明芳