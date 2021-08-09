【小一入學】私立高主教書院小學部幼小中接龍　小一申請8月27日截止報名

▲ 高主教書院小學部2022至23學年小一報名將於8月27日截止。（學校網頁圖片）

高主教書院小學部是位於灣仔的私立小學，是天主教香港教區屬下的男女校，與位於中西區半山的男校高主教書院是直屬學校，幼稚園部亦於2012年復辦，幼、小、中重新接龍後，吸引更多家長選報。小學部現正接受2022至23學年小一報名申請，截止報名日期為8月27日。

根據小學概覽，創立於1958年的高主教書院小學部，推行校本全校式及抽離式資優教育課程，並且在課程中設計專題研習及探究活動，培養學生的共通能力，透過多元化的校內外活動，使學生的學習更投入及自主，提升學生的創造力及解難能力。

高主教書院小學部是男女校，與男校高主教書院為直屬關係，即中學校方可最多保留餘額85%學位予其直屬小學。

小學部於6月28日至8月27日接受小一學位報名，家長需在學校網頁申請（按此連結），完成後列印申請確認書及報名表，並於7月19日至8月28日期間親身前往學校提交所需文件，不接受郵遞或其他方式申請。

所需文件：

網上申請確認書及報名表，並附上近照

學生出生證明文件正本及副本

天主教領洗紙正本及副本（如有）

幼稚園中班成績副本

貼上郵票的回郵信封2個

父母或兄姊在高主教書院小學部／高主教書院就讀或畢業的證明文件正本及副本

報名費$100

學生個人獎項或學習生活附加資料，不多於2張雙面A4紙（並非必要）

面試分為2輪，所有報名學生均會在9月18日進行首次面試，10月中旬會公布首次面試的結果，第二次面見則會在10月23日，取錄逍知將於11月下旬公布。

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責任編輯：林愛娜