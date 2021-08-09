【親子好去處】AIA侏羅紀公園盛夏派對　逾20個巨型打卡位大玩經典攤位遊戲

▲ AIA侏羅紀公園盛夏派對，逾20個巨型打卡位大玩經典攤位遊戲。

暑假又有新好去處！位於香港摩天輪及AIA Vitality公園的大型夏日盛事「盛夏摩天輪」早前正式開幕，場內除了有超過20個多元化主題巨型打卡位，更有多個經典攤位遊戲，讓大家有機會贏走超過30萬隻毛公仔。親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」分享，介紹盛夏派對中大人小朋友放電之選，玩盡場內的激動遊戲設施。

▲ AIA侏羅紀公園盛夏派對。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

盛夏派對中，場內展示多個奇幻動物派對作主題的拍攝造景，多達20 多元化主題的巨型打卡位，當中包括邁阿密紅鶴舞池、迷幻大猩猩、DISCO 獨角獸、奇幼河馬及多隻侏羅紀公園恐龍模型等，恐龍迷打卡一流。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

刺激機動遊戲

另外，場內設有多個適合一家大小一同玩的機動遊戲設施，如旋轉木馬、碰碰車、充氣滑梯及笨豬跳彈床等，一家製造親子回憶。

旋轉木馬



大人小朋友最適合一家大細一同玩，「小bb都玩到(當然要大人陪同)。」

30元一次(3個代幣一次)

身高1米或以上可以自己坐，否則需有成人陪同。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

碰碰車

非常緊張刺激的碰碰車，小朋友可以與父母來一場比賽。

▲ 刺激碰碰車。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

50元一次(5個代幣一次)

身高1.3米或以上可以自己坐，否則需有成人陪同。

身高1.05米或以下不能乘坐。

充氣滑梯



充氣滑梯絕對是放電首選，惟排隊到Miss Swan Swan一家時突然下起大雨，大會因安全理由關閉設施，她期望下次再到場玩。

▲ 充氣滑梯因天雨關係關閉。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

30元一次(3個代幣一次)

身高1.2米或以上可以自己玩，否則需有成人陪同。

身高0.9米或以下不能玩。

笨豬跳彈床



Jump!Jump!Jump! 跳彈床最能幫小朋友放電，為因龍鳳孖寶身高未及1.05米不能參與，只能眼睛先看。

▲ 笨豬跳彈床。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

40元一次(4個代幣一次)

身高1.05米或以下不能玩。(孖寶有得睇冇得玩啊)

贏盡超過30萬毛公仔

▲ 多個攤位遊戲讓小朋友與家長一同玩耍。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)



盛夏排隊中還有各款攤位遊戲如杯中物語、奶桶挑戰、保齡球、別有洞天和釣魚大師等等，讓小朋友及家長大顯身手。每個遊戲港幣20元玩一次(2個代幣)，還有超過30萬毛公仔讓大家帶回家。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Miss Swan Swan提醒，年紀較小的小朋友可以入去打卡同掟吓公仔，「始終未夠高，有啲設施唔玩得或者要大人陪。年紀較大嘅小朋友可以自己玩吓機動遊戯同一家大細掟公仔。」

Miss Swan Swan最新狀況匯報，指有網友於8月7日(六)前往，每款機動遊戲大約要排15至20分鐘。至於釣魚攤位遊戲因較受歡迎，所以排隊近一個多小時。

盛夏摩天輪 Summer at the Wheel

地點:中環民光街33號

日期:2021年7月30日(五) 至 2021年9月12日(日)

營業時間:星期一至四：中午12時正至下午10時正

星期五至日及公眾假期：上午11時正至下午11時正

收費:入場券 $20一張(大小同價,3歲以下免費入場)

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

同場加映：「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣獨木舟推介 45分鐘划到木棉洞【附報名方法】

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰https://bit.ly/3a6HT6T

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳