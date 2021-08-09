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【親子好去處】AIA侏羅紀公園盛夏派對　逾20個巨型打卡位大玩經典攤位遊戲

親子好去處 13:54 2021/08/09

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AIA侏羅紀公園盛夏派對，逾20個巨型打卡位大玩經典攤位遊戲。

暑假又有新好去處！位於香港摩天輪及AIA Vitality公園的大型夏日盛事「盛夏摩天輪」早前正式開幕，場內除了有超過20個多元化主題巨型打卡位，更有多個經典攤位遊戲，讓大家有機會贏走超過30萬隻毛公仔。親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」分享，介紹盛夏派對中大人小朋友放電之選，玩盡場內的激動遊戲設施。

AIA侏羅紀公園盛夏派對。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

盛夏派對中，場內展示多個奇幻動物派對作主題的拍攝造景，多達20 多元化主題的巨型打卡位，當中包括邁阿密紅鶴舞池、迷幻大猩猩、DISCO 獨角獸、奇幼河馬及多隻侏羅紀公園恐龍模型等，恐龍迷打卡一流。

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刺激機動遊戲

另外，場內設有多個適合一家大小一同玩的機動遊戲設施，如旋轉木馬、碰碰車、充氣滑梯及笨豬跳彈床等，一家製造親子回憶。

旋轉木馬

大人小朋友最適合一家大細一同玩，「小bb都玩到(當然要大人陪同)。」

30元一次(3個代幣一次) 
身高1米或以上可以自己坐，否則需有成人陪同。

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碰碰車

非常緊張刺激的碰碰車，小朋友可以與父母來一場比賽。

刺激碰碰車。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

50元一次(5個代幣一次)
身高1.3米或以上可以自己坐，否則需有成人陪同。
身高1.05米或以下不能乘坐。

充氣滑梯

充氣滑梯絕對是放電首選，惟排隊到Miss Swan Swan一家時突然下起大雨，大會因安全理由關閉設施，她期望下次再到場玩。

充氣滑梯因天雨關係關閉。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

30元一次(3個代幣一次)
身高1.2米或以上可以自己玩，否則需有成人陪同。
身高0.9米或以下不能玩。

笨豬跳彈床

Jump!Jump!Jump! 跳彈床最能幫小朋友放電，為因龍鳳孖寶身高未及1.05米不能參與，只能眼睛先看。

笨豬跳彈床。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)

40元一次(4個代幣一次)
身高1.05米或以下不能玩。(孖寶有得睇冇得玩啊)

贏盡超過30萬毛公仔

多個攤位遊戲讓小朋友與家長一同玩耍。(Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook)


盛夏排隊中還有各款攤位遊戲如杯中物語、奶桶挑戰、保齡球、別有洞天和釣魚大師等等，讓小朋友及家長大顯身手。每個遊戲港幣20元玩一次(2個代幣)，還有超過30萬毛公仔讓大家帶回家。

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Miss Swan Swan提醒，年紀較小的小朋友可以入去打卡同掟吓公仔，「始終未夠高，有啲設施唔玩得或者要大人陪。年紀較大嘅小朋友可以自己玩吓機動遊戯同一家大細掟公仔。」

Miss Swan Swan最新狀況匯報，指有網友於8月7日(六)前往，每款機動遊戲大約要排15至20分鐘。至於釣魚攤位遊戲因較受歡迎，所以排隊近一個多小時。

盛夏摩天輪 Summer at the Wheel

地點:中環民光街33號

日期:2021年7月30日(五) 至 2021年9月12日(日)

營業時間:星期一至四：中午12時正至下午10時正

星期五至日及公眾假期：上午11時正至下午11時正

收費:入場券 $20一張(大小同價,3歲以下免費入場)

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

同場加映：「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣獨木舟推介　45分鐘划到木棉洞【附報名方法】

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責任編輯：王明芳

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