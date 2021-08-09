【檢疫安排】政府今起實施入境檢疫新安排　曾祈殷指新安排風險不大　

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

政府今日（9日）起調整海外抵港人士檢疫及檢測安排，將目前以「ABCD」類劃分的海外風險地區，其中高風險地區容許已接種新冠疫苗的香港居民來港。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷相信新安排風險不大，惟料Delta變種病毒肆虐全球，所有地區或均屬高風險，建議所有航機上人員及乘客必須打齊針的做法會比較穩妥。

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曾祈殷今日接受電台節目時指出，新的安排風險不大，返港人士大多是港人的家屬，而且當局沒有將其檢疫期縮短，且有足夠的核酸檢測，一旦有感染個案，相信可以及時找到及識別出來。

他又相信全球都會受Delta變種病毒影響，所有地區均會屬於高風險，認為要求所有航機上人員及乘客必須打齊針的做法會比較穩妥，可以減低交叉感染機會；另到港後要做抗體測試，相信可以加強識辨有關人士的情況。他又指，在新常態下不可能無了期地實施嚴謹的航空政策，

我覺得在政策上應要按世界的趨勢、在新常態下有所配合，不可能是無了期的作嚴謹的措施。

此外，在新安排下，同行的12歲或以下小孩即使未有接種疫苗，亦可隨家人返港。曾認為只要小朋友與家人一同接受檢疫，相信其風險亦不大，又指不同的藥廠應會很快公佈小朋友接種疫苗的報告。

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另外，在8月18日起機場會設自費血清抗體檢測，如呈測檢呈陽性亦可以縮短檢疫期，被問到有關技術是否足夠可以把關，曾祈殷表示，接種疫苗是多一重保障，指現時世界各地的新冠疫苗技術平台，沒有一款可以百分百預防感染新冠病毒。他認為要科學化去看，政府應該要為所有入境人士，尤其已接種兩劑新冠疫苗的人士檢驗抗體，並對外公布收集的相關數據。

曾又解釋指，由於接種新冠疫苗後，主要是血液有抗體，而鼻黏膜及上呼吸道抗體數量濃度未必足夠，對病毒的抵禦力或較差，提醒市民一定要戴口罩。



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責任編輯：郭詩詩