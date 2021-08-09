《延禧攻略》「皇后」與 甄子丹合作《怒火》　秦嵐演孕婦慘遭袁富華脅持

▲ 秦嵐與甄子丹在電影《怒火》合作。

因古裝劇《延禧攻略》而被香港觀眾認識的「皇后」秦嵐，在電影《怒火》與「宇宙最強」甄子丹合演夫婦，並且是個孕婦。

片內其中一場戲講秦嵐遭袁富華脅持，等待丈夫甄子丹前來營救。她被帶上手扣在地上被拖拉着，後更因為發生爆炸飛撲地上。

作為動作導演的丹爺，細心為秦嵐講解拍攝的細節，照顧周到。秦嵐透露，這場戲本來是在水中拍，現在不用下水已覺得好幸運，令她鬆了一口氣。

首度與丹爺合作

這場動作戲仍十分激烈，慶幸平時有做運動，但拍攝時都覺得幾辛苦：「這是我第一次拍這麼大型的爆破場面，印象最深的是，子丹哥與導演對我非常照顧，盡量去演到孕婦的狀態，子丹哥再告訴我怎麼去跑。」

問到她覺得有難度嗎？她說：「都沒甚麼難度的，我的協調性幾好，以前也拍過動作戲，加上子丹哥好專業，我好放心。」

經過這次跟丹爺的合作，秦嵐坦言對拍動作戲增加了不少信心，笑說：「因為跟宇宙最強的動作演員合作過了，相信之後拍甚麼也可以了。」

對於「皇后」跟「宇宙最強」這個組合，秦嵐說：「我都好期待跟宇宙最強這樣的一位superman，會擦出不一樣的火花。」

她亦大讚陳木勝導演儒雅：「陳木勝導演在生病的狀態下，依然堅持執導好最後一部作品，更拍得這麼出色，我覺得非常偉大！第一次跟香港的工作人員合作，大家不但很專業，還像個大家庭一樣，感恩能以這樣的方式，最後一次致敬陳木勝導演！」

小朋友被槍戰嚇哭



拍攝當天，現場有很多小朋友參與，因為開槍場面太迫真，有小朋友以為真的發生槍戰，被嚇到哭起來；同時，亦有小朋友認出秦嵐就是《延禧攻略》中的皇后，令秦嵐喜出望外。

她說：「小朋友好可愛單純，開槍是很嚇人的，我好想安慰他們，無奈我的廣東話不好。」

提到有小朋友認出她「皇后」的身份，她笑說：「沒想過這麼小的小朋友會喜歡我，還能說出我戲中的名字，想不到這麼多小朋友看過我的戲，真是好大的驚喜。」



同場演出的袁富華表示，最初接拍此片以為只是文戲，想不到自己也要開槍及撻落地，而且首天開工便要被套上麻包袋慘被圍毆。

他說：「現在我都年過半百，幸好以前做舞台劇的功底幫到我，都應付到的。」問到他脅持「皇后」感覺如何？他笑指對方今次不是演皇后，但都覺得秦嵐很專業。