【校長專欄】家人執著的愛造就蘇樺偉成長 林文燦校長：教育孩子需要成村人的力量

▲ 教育一個孩子需要一個村的力量。

《媽媽的神奇小子》電影故事中，講述香港殘奧田徑選手蘇樺偉由一個先天腦痙攣的殘疾人經過永不放棄的努力，在家人、教練和隊友的鼓勵和支持下終於在悉尼奧運會創造出世界紀錄的佳績，十分勵志感人。這套影片，除感動萬分之餘更讓我對這名偉大的運動員和他的家人產生無比的敬佩。

俗話說，「台上一分鐘，台下十年功」。在眾人矚目的領獎台後，他付出的努力和經歷的苦難並不是每個人都會看到的。電影從他兒時的遭遇說起，滿載了辛酸和淚水。他人生的開始充滿了不幸與幸運，不幸的是先天患病造成了腦部不可逆轉的損傷，對他以後的人生蒙上了一層陰影；幸運的是，他有愛他的，無條件支持他的家人。正是由於這份執著的愛，才促使了蘇樺偉一步一步的成長與進步，才造就了今天這一令世人矚目的成績。

片中有一幕描述他第一次參加奧運前的訓練，所有人都認為他不行了，由於平衡力較差，他無數次的在場上跌倒，場邊的人都心疼他，想讓他別跑了。可是他沒有放棄，家人教練和隊友都沒有放棄，他一次又一次的站起來，一次又一次的衝向終點，最終通過了教練的考驗。

蘇樺偉以為獲得奧運金牌，他的人生就可順風順水。 但鏡頭一轉，蘇爸的意外病倒令本就拮据的蘇家生活難上加難，蘇媽不得不一人做四份工維持家計。蘇樺偉不得不在生活面前低下了頭，轉做一名快遞派送員，只為了七千塊的薪水幫補家庭。

成年人的生活從來沒有容易二字，需要的是堅持下去的信念。他的故事告訴我不管你是健全的還是殘疾的，從你出生那一刻，就要堅持活好每一天。也許遇到困難你會放棄，但迎難而上就是另一種精彩，也更能領略多彩的人生。我希望將這份精神與能量傳遞給我所有的學生與家人。

看完影片，讓我想起這句: 教育一個孩子需要一個村的力量。蘇媽和神奇小子的精神必將鼓舞我們這些前線教育工作者，讓我們深知任重而道遠，懷著香港情祖國心、自信和堅毅培育孩童繼續前進。

向蘇樺偉和所有堅毅克苦的各地運動員們致敬，你們把複雜的世界用簡單的方式演繹，你們是勇者！

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