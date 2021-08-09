【海洋公園】水上樂園9月21日開幕今午5時開售　成人門票320元小童225元【附預訂連結】

▲ 海洋公園水上樂園9月21日開幕。

海洋公園水上樂園落實開幕日，公園副主席龐建貽表示，樂園將於下月21日開幕，今日下午5時開始在官網接受預訂，開幕期間成人票價320元，而3至11歲小童票價225元起。票價按未來兩個月季節性因素、平日周日定價，每日並設有限量「早烏」優惠。

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香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁表示，公園充滿港人回憶，很高興可以促成是次合作，9月18日The club會員可優先參加體驗日，8月19日開始登記， 會員憑100分積分加120元即可換購一張入場券。

耗資約40億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園，設有27個遊樂設施、5大主題區域，包括「歡樂堡礁」，主打景點為水上樂園廣場；「迷失部落」，主打景點為天海灣造浪池、「躍動流域」，主打景點為八彩天梯、「冒險灣岸」，主打景點為激流旅程；及「絕嶺深谷」，主打景點為沖天瀑布。

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記者：陳麗娜