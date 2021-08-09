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【超感應學園】姜濤+Anson Lo台劇首播　首合唱國語歌姜Son CP齊做高中生【有片】

娛樂 13:31 2021/08/09

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）首度演出台劇且首次合唱國語歌。

ViuTV與台灣八大電視合作推出的原創劇《超感應學園》日前在台灣首播，這次是MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）首度演出台劇並且首次合唱國語歌。

《超感應學園》日前在全台灣首播後隨即掀起熱議，據悉ViuTV將緊貼台灣播出劇集，由9月13日起逢星期一至五晚上9時半播出。

【超感應學園】姜濤台劇演大膽出浴戲　姜B激罕赤裸上身大騷肌肉【多圖】

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姜濤Anson Lo齊拍台劇

集驚悚、超自然、喜劇等元素的《超感應學園》，由MIRROR成員姜濤、台灣新生代演員蔡凡熙、劉奕兒主演，此外Anson Lo亦有份參與演出，在劇中飾演姜濤的高中同學。

姜濤飾演角色叫西多士，為大學電影社社長，個性隨和，而且從不拒絕任何人的請求。他因緣際會下認識了飾演「超自然感應社」社長石少華的蔡凡熙，之後二人更與飾演陰間引路人方小路的劉奕兒及一眾「超自然感應社」社員，攜手協助鬼魂完成未了結的心願。

【MIRROR成員】姜濤以歌紀念亡友　姜B親解《Dear My Friend,》MV密碼【有片】

（《超感應學園》劇照）

八大電視亦公開由姜濤和Anson Lo合唱的《超感應學園》片尾曲《愛不作聲》完整版MV。

因為姜濤和Anson Lo在劇中飾演一同到台灣讀大學的香港僑生，從MV片段中可見，換上中學校服的二人在天台聊天和踢波，相信二人於劇內感情要好。
 

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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