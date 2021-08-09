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【商場優惠】旺角THE FOREST推「運動狂熱獎上獎」　指定運動商戶購物滿$800送$100

休閒消費 13:41 2021/08/09

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

推廣期內凡於指定商戶購物滿指定金額，除了可獲贈購物禮券，還有機會獨得10,000 K Dollar！

今屆奧運香港運動員屢創佳績，令全城熱血沸騰！賀香港運動員不斷突破自己，THE FOREST於8月1日「全民運動日」乘勢推出「運動狂熱獎上獎」，鼓勵全城一齊動起來，加入運動行列！推廣期內凡於指定商戶購物滿指定金額，除了可獲贈購物禮券，還有機會獨得10,000 K Dollar！若同時以WeChat Pay HK消費更可兼得10倍K Dollar奬賞，連環狂賞，全城盡興！

THE FOREST於2021年8月1日「全民運動日」乘勢推出「運動狂熱獎上獎」，鼓勵全城一起動起來，加入運動行列！(商場提供)


狂賞一：HK$100購物禮券

下載「K11 HK」流動應用程式並免費登記成為KLUB 11 會員，於THE FOREST指定的18間運動商戶１單筆消費滿港幣800元或以上，除了可獲贈K Dollar２，憑即日電子消費收據更可到1樓顧客服務中心換領「THE FOREST港幣$100購物禮券」３乙張。推廣期內多買多賞，不設換領次數上限。


狂賞二：最高獨享10,000 K Dollar消費奬賞

由即日起至8月31日，以電子消費付款方式累積消費金額最高並成功在「K11 HK」流動應用程式登記積分的首三名KLUB 11 會員，將可獨得：

最高消費：10,000 K Dollar (等同港幣10,000元)

次高消費：5,000 K Dollar (等同港幣5,000元)

第三高消費：3,000 K Dollar (等同港幣3,000元)

得奬名單將於9月17日或之前在THE FOREST Facebook及Instagram上公布，得奬者另有專人通知。

狂賞三：以WeChat Pay HK 消費獲 10 倍 K Dollar 獎賞

由即日起至9月26日，以WeChat Pay HK消費，並成功在「K11 HK」流動應用程式登記，便可賺取10倍K Dollar獎賞４。顧客在THE FOREST可賺取10倍K Dollar獎賞的最高消費限額為HK$5,000。

記者：曾嘉善

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