【可口可樂】飲可口可樂儲分換購遊玩禮品　必換限量版雙層豪華帳篷+手提行李箱

▲ 「可口可樂」推出「飲樂儲分 週末樂遊」活動，大家可儲分換購或換領不同的禮物。（圖片由可口可樂提供）

去旅行，不一定要「飛」，即使留港渡夏，只要有良朋好友在身邊，一樣可以踏上愉快旅程。今個夏天，「可口可樂」推出「飲樂儲分 週末樂遊」活動，大家飲「可口可樂」同時，還可以儲分換購遊玩禮品。

「飲樂儲分 週末樂遊」：推介四大「可口可樂」郊遊禮品

由2021年8月6日至9月19日，消費者於指定零售商店購買任何可口可樂公司旗下產品，上載收據副本到活動網站，每消費港幣$1可賺取1分，儲夠指定分數即可換購以下限量禮品。

限量禮品包括「可口可樂」雙層豪華帳篷(價值港幣$580)、手提行李箱(價值港幣$580)、超萬用防水墊(價值港幣$150)及復古探險提燈(價值港幣$180)，適合「可口可樂」粉絲搶先換購。

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此外，大家亦可以69分加港幣$50換領價值港幣$150的百佳超級市場 / 惠康超級市場禮券或獨家禮品。

儲分貼士

貼士一：用盡儲分渠道

除了「可口可樂」系列外，購買「雪碧」、「芬達」、「玉泉」、「飛雪」礦物質水、「淳。茶舍」、「Minute Maid」、「Minute Maid Qoo」、「Glaceau 維他命水」、「陽光」、「水動樂」，「健康工房」，以及最新推出的「紅茶花伝」「CRAFTEA」都可儲分。

貼士二：賺取額外分數

推廣期內，購買 200 毫升迷你罐(6 罐裝) 及 330 毫升高罐(4 罐裝)有汽飲品，每件產品可獲額外5分。

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責任編輯：王芷瑩