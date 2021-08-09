【MIRROR成員】鏡粉效應一年拍過百廣告　MIRROR成吸金王出騷價曝光

▲ MIRROR成員身價高企。

MIRROR人氣爆燈，全城皆知，早前電訊盈科 （008）公布今年上半年業績，其中業績就提到虧損多年的 ViuTV，近年廣告業務發展蓬勃，點名歸功於旗下組合Mirror帶動廣告收入增加，有望在不久將來轉虧為盈。

有指MIRROR成軍三年，12子隨著知名度上升，加上鏡粉大力課金支持，成廣告界寵兒，更指MIRROR保守估計吸金逾億，升呢「億元金蛋」，身價水漲船高！

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成員狂吸金

現時MIRROR廣告鋪天蓋地，客戶目標不分年齡性別，且包含衣食住行各層面，成員如姜濤早是廣告王，而Anson Lo及呂爵安在《大叔的愛》亦大受歡迎，連帶其他鏡仔成員的人氣急升，加上大量鏡粉課金應援，逐漸成為「MIRROR經濟圈。」

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據知姜濤今年8個月內已接下超過30個廣告。而其他成員如Edan、Anson Lo、江𤒹生、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）亦在上半年拍逾70個廣告。

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出騷價50萬起跳

有傳媒就披露了MIRROR成員的身價，除早前ViuTV真人騷《調教你MIRROR》冠名贊助費以200萬「成交」，當紅成員如姜濤、Anson Lo、Ian、Anson Kong（AK）等，現時出騷站台價升至50萬元起，成員在社交平台出文宣傳最低消費亦要約20萬，跟出道時的身價已十級跳。

雖然價錢不輸一線韓星，且有指MIRROR團隊亦對品牌形象有所要求，不過因顧及MIRROR的影響力，故仍是廣告商的首要考慮對象，報導更指有部分藝人即使願意降價，但近期仍然未有「發市」。

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