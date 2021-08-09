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本地tee牌推電影《媽媽的神奇小子》紀念tee　部分收益捐殘奧支持傷健運動員

話題 14:54 2021/08/09

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電影《媽媽的神奇小子》即將上映，推出3 款紀念tee。（圖片由品牌提供）

殘疾人士奧運會緊貼東奧於本月24日至9月5日於東京舉行，在大家未欣賞到殘奧時，不妨留意本地電影《媽媽的神奇小子》，因為這一套由吳君如和梁仲恆主演的電影，正是講述香港傷殘運動員蘇樺偉由天生殘障到獲得金牌之路，本地品牌Ginger Store亦為這套電影推出3款tee，部分收益更捐贈殘奧委員會，絕對值得支持。

《媽媽的神奇小子》於本月12日上映。（圖片由電影公司提供）

《媽媽的神加小子》講述香港傷殘運動員蘇樺偉，由天生殘障到獲得賽跑金牌的神奇之路，他剛出生便被斷定終生殘廢，到4歲方能站立踏出第一步，即使之後走到賽跑場上，亦因手指痙攣及聽覺障礙，起步總比別人來得遲，但他總是能夠在中後段發力狂追；加上蘇媽及身邊人的支持，得獎無數。

    點擊圖片放大
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當中包括5次傷殘人士奧運會，合共6面金牌，更曾數度打破世界紀錄，被喻為「超級神奇小子」。

這一次專門推出本地tee創作的Ginger Store，為電影推出黑、和藍色3款tee，印花圖案印上ZERO TO HERO或I WANNA RUN FASTER等字樣，部針收益將會撥捐殘奧委員會和相關機，與此同時，購買滿指定金額更可獲贈電影換票證兩張，買tee、做善事和看電影，一舉三得，大家還不快快行動。

產品查詢：2882 2131

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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